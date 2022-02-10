В "Охматдиті" провели успішну неродинну ТКМ: як лікарі проводжали свою пацієнтку та який сюрприз влаштували

В "Охматдиті" провели успішну неродинну ТКМ: як лікарі проводжали свою пацієнтку та який сюрприз влаштували

Шанс на життя дівчинці подарувала багатодітна 24-річна жінка з Польщі.

В "Охматдиті" успішно провели неродинну трансплантації кісткового мозку 8-річній Вероніці, в якої стався рецидив лейкемії. Донорські клітини прижилися і маленьку киянку здоровою виписали додому.

Про те, як лікарі "Охматдиту" проводжали свою пацієнтку та який сюрприз влаштували для дівчинки - 10 лютого йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

За традицією, яку запровадили лікарі відділення, дитина на виписці дзвонить у дзвін переможця. Це означає, що певний етап лікування завершений.

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У дівчинки чотири роки тому діагностували лейкемію. Вона пройшла курс хіміотерапії і, ніби одужала, але хвороба повернулася. Цього разу врятувати могла тільки трансплантація кісткового мозку. Ніхто з рідних дівчинці не підійшов.

Тож сумісного донора шукав Український реєстр донорів кісткового мозку. У всьому світовому реєстрі (39 млн) не знайшлось донора, який би підійшов дівчинці за показниками 10 з 10. Знайшлась лише багатодітна 24-річна жінка з Польщі, яка підійшла дівчинці на 9/10. Це не був ідеальний варіант, було багато ризиків, але саме вона подарувала шанс на життя Веронічці.

Мама Вероніки не відходила від доньки усю процедуру: міряла показники та стежила за трансплантатом. Трансплантація тривала чотири години. І увесь цей час під вікном простояв і тато Вероніки. Потім цілий місяць дівчинка не виходила з боксу. Донорські клітинки прижилися.

Те, як Вероніку урочисто виписують додому, мама знімала на телефон, бо це було завдання доньки. Дівчинка мріє бути артисткою. Під час хвороби тим і рятувалася, що знімала себе і в перуці, і без. Лікарі вивчили уподобання пацієнтки і під час виписки здійснилася ще одна мрія дівчинки: до неї завітала улюблена співачка Надя Дорофеева, пісні якої пацієнтка знає напам’ять. Одну з них дівчата заспівали разом.

Тепер дівчинка вже знає, що робитиме вдома. Вона професійно займатиметься вокалом.

З подарунками Вероніку відпустили додому. Не з порожніми руками залишила "Охматдит" і Надія Дорофеєва. Їй подарували конвертик з інструкцією - як стати потенційним донором.

В "Охматдиті" 8-річній дівчинці зробили пересадку кісткового мозку від донорки з Польщі | Новини України

"Треба максимально українцям об'єднуватися, долучатися до українського реєстру донорів кісткового мозку, щоб такі діти завжди могли знайти собі донора 10/10", - закликає завідуючий відділення трансплантації кісткового мозку НДСЛ "Охматдит" Олександр Лисиця.

Своєю чергою тато Вероніки, після того, як незнайома як жінка з Польщі врятувала його дитину, теж долучився до реєстру.

Нагадаємо:

Спеціалісти "Охматдиту" врятували малюка, в якого від народження дихальні шляхи та стравохід були не розділені та виглядали наче єдина трубка.

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