В "Охматдиті" рятують одразу 4 дітей, які отримали травми хребта під час пірнання

Діти без нагляду, які у спеку йдуть на водойми, пірнають у невідомих місцях заради екстриму - опиняються на лікарняних ліжках з переломами хребта.

В ОХМАДИТІ тільки за останні тижні 4 пацієнти ыз травмами хребта через відпочинок на воді, йдеться в ТСН.

Він пірнув у воду, вдарився головою і вже випірнув у реанімації. «Ноги він відчував, а руки взагалі не відчував, йому дуже боляче було», - розповідає мама юнака.

Нейрохірург на томографії показує набряк спинного мозку, що стався через компресійний перелам та ушкоджені 4-5 хребці шиї. «Якщо ми знімемо комірець - буде поступово деформація хребта. Це буде стискати трахею, стравохід, почнеться порушення ковтання та дихання», - розповідає лікар.

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Щоб цього не трапилося Дениса забирають в операційну. Через невеликий отвір на шиї, крізь м'язи, стравохід, трахею, сонну артерію нейрохірурги доходять до ушкоджених хребців. Задача хірургів - частково видалити тіло травмованих 4-5 хребців шийного відділу. Замість цього буде встановлена спеціальна металева конструкція, яка застабілізує шию Дениса. Після досить тривалої реабілітації - це дозволить хлопцю повноцінно рухатися.

Сучасні медичні технології дозволяють зробити операцію менш травматичною. Нейрохірурги працюють з рентген системою, що вмонтована в операційний стіл, щоб максимально точно встановити фіксуючу конструкцію. Але результат операції завжди залежить від важкості травми під час пірнання та ступеня ушкодження спинного мозку.

Підлітки без нагляду батьків в містах і селах шукають розваг. Через це у хірургів пік спінальних травм. Тільки в операційній закінчать втручання у Дениса, а воно триває майже 8 годин. На черзі наступна дитина, що невдало пірнула

За останні тижні це вже 4 пацієнт ОХМАДИТу. Наслідки кожного раз не прогнозовані. Навіть попри якісне і вчасне хірургічне втручання діти назавжди можуть залишатися не рухомими.

17 - річного Максима мама відпустила на тиждень з другом у мандрівку. Це був перший день відпустки, він пірнав у річку не знаючи дна, вдарився головою об камінь і зламав два шийних хребця. Його одразу прооперували в Кам'янець-Подільському. В ОХМАДИТІ Максим вже майже місяць на лікуванні, але ногами не рухає. «Приходив нервопатолог, стукав по чашечкам, то відчув, плюс ці імпульси. Це хороший синал, я віру, що все буде добре», - переконує мама дитини.

Максим поки не встає і не ходить і чи зможе він відновитися буде зрозуміло не менше ніж за рік.

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