"В окупантів кадровий і снарядний "голод", але слід боятися українських гнид" – військовий експерт

Ворога не можна недооцінювати. До 350 тисяч людей, які Росія починає готувати для відправлення на убій до України - це доволі серйозний ресурс.

Таку думку в ефірі телемарафону "Єдині новини" висловив військовий експерт Петро Черник.

"Нагадаю, що загальний підготовлений ресурс, який вони напрацьовували, на минулу осінь складав у межах 200 тисяч людей. Він практично уже знищений в Україні. Тобто, дійсно, це дуже серйозний показник. Це і хороша, і погана новина одночасно. Чому вона хороша? Противник, дійсно, стає на шлях свого кадрового, зрештою як і снарядного "голоду". Погана новина - противник не збирається здаватися. Отже, протиборство набирає затяжних ознак", - зазначив експерт.

Петро Черник також висловив свою думку стосовно витримування цього цивілізаційного забігу.

"Я недаремно вживаю слово "цивілізаційного", бо він насправді таким і є. Тобто одна з останніх тираній планети Земля не єдина кинула виклик усьому цивілізованому світу у вигляді окупації України. І цивілізований світ зрозумів, що Україна б'ється насправді за серйозний історичний вибір бути демократичною державою. І я упевнений, що майданчик "Рамштайн", який на сьогодні є доволі робочим, сам факт, що тільки п'ята зустріч у межах пів року відбудеться 8 вересня, і що туди входять понад 50 країн не тільки євроатлантичного простору, а і з Азії, Африки, навіть Латинської Америки, а це ніщо інше, як антипунінська, а насправді антиросійська коаліція. Нагадую, антигітлерівська утворилася 1 січня 1942 року і там було всього 26 країн на той момент. І це є свідченням того, що світ серйозно підходить до цього протиборства, і Україна сам на сам з ворогом не буде залишена", - зазначив він.

Крім того, Петро Черник пояснив, чого варто боятися українцям, і у зв'язку з цим процитував українського державного, військового та політичного діяча Симона Петлюру (1879-1926 рр.): "Не так московські воші, як українські гниди".

"Чи ворог через свої спецслужби буде розхитувати ситуацію скрізь, де може, - буде, маємо це усвідомлювати. Він не відмовиться від боротьби. Але знову ж - стратегічну тему у великому підсумку - перемога неминуче буде за нами. Але існують два моменти. По-перше, не розслабитися. І найстрашніше, що може бути всередині українського суспільства, - Господи, збережи нас від будь-якого розбрату. Бо як казав Симон Петлюра, не так московські воші, як українські гниди. Усю нашу історію боротьби за незалежність ми насправді програли у міжусобицях. Оцього боюсь! Якщо стане мудрості - виграємо 100%", - підсумував Черник.

Нагадаємо, Петро Черник заявив, що перебіг війни переламають хороші літаки НАТО.

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