В окупованих Сєвєродонецьку і Лисичанську жахлива гуманітарна ситуація - Гайдай

Окупанти агресорки Росії розстрілювали в Луганській області міста з мінометів та артилерії велких калібрів, танків, "Градів", "Смерчів". Так росіяни відповідали на те, що не могли йти в атаку і захоплювати позиції Збройних сил.

Про це під час національного телемарафону в слоті ТСН сказав голова ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, російска армія повністю знищувала інфраструктуру на Луганщині. Наразі у населених пунктах розбиті школи, лікарні, все, що стосується центрального газопостачання і водопостачання.

"Всі популістичні закиди, що за два-три тижні все відновлять, нереальні. Вони електрику відновлюють з повністю порушенням всіх канонів, обходять автомати, розподільчі станції - напряму просто кидають електрику. Це все погорить потім. Газ не можна запустити, бо у містах мережа газопостачання повністю розбита", - наголосив Гайдай.

Як повідомлялося, російським окупантам не під силу вийти до адміністративних кордонів Луганщини. Невеличка частина області досі залишається нескореною. Втім, армія терористки Росії щоденно намагається провати оборону українських захисників.

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