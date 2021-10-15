В окупованому Криму українцеві дали 12 років ув'язнення "за шпигунство"

Так званий "суд" відправив 61-річного чоловіка з хронічними серцево-судинними захворюваннями до колонії суворого режиму.
В окупованому Криму 61-річного українця Костянтина Ширінга засудили за сфабрикованою справою до 12 років позбавлення волі. Окупанти звинуватили його у шпигунстві.
Про це йдеться 15 жовтня в ТСН.12.00.
Ширінг просив про виправдання. Мовляв, його обмовили і скинули на нього всю провину, повідомляє адвокат. Однак так званий "суд" відправив чоловіка з хронічними серцево-судинними захворюваннями до колонії суворого режиму. Засідання відбувалося у закритому режимі. Захисник розповів, що має намір подавати апеляцію.
Що це за справа
15 квітня 2020 року ФСБ Росії заявила про затримання в окупованому Криму "української розвідувально-диверсійної групи" у складі російської військовослужбовиці Тетяни Кузьменко і Костянтина Ширінга. Начебто, Кузьменко надавала Ширінгу секретну інформацію про російські війська на території окупованого півострова, а він, своєю чергою, передавав ці дані Міноборони України. Затримані, звичайно, називають ці обвинувачення надуманими, а справу сфабрикованою.
Тетяні Кузьменко окупанти призначили 8 років позбавлення волі. Але ув’язнення перенесли на два роки, поки її дитина не досягне 14 років.
Нагадаємо, що СБУ затримала росіянина, який був топчиновником окупаційної влади Криму.