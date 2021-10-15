В окупованому Криму українцеві дали 12 років ув'язнення "за шпигунство"

В окупованому Криму українцеві дали 12 років ув'язнення "за шпигунство"

Так званий "суд" відправив 61-річного чоловіка з хронічними серцево-судинними захворюваннями до колонії суворого режиму.

В окупованому Криму 61-річного українця Костянтина Ширінга засудили за сфабрикованою справою до 12 років позбавлення волі. Окупанти звинуватили його у шпигунстві.

Про це йдеться 15 жовтня в ТСН.12.00.

Ширінг просив про виправдання. Мовляв, його обмовили і скинули на нього всю провину, повідомляє адвокат. Однак так званий "суд" відправив чоловіка з хронічними серцево-судинними захворюваннями до колонії суворого режиму. Засідання відбувалося у закритому режимі. Захисник розповів, що має намір подавати апеляцію.

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Що це за справа

15 квітня 2020 року ФСБ Росії заявила про затримання в окупованому Криму "української розвідувально-диверсійної групи" у складі російської військовослужбовиці Тетяни Кузьменко і Костянтина Ширінга. Начебто, Кузьменко надавала Ширінгу секретну інформацію про російські війська на території окупованого півострова, а він, своєю чергою, передавав ці дані Міноборони України. Затримані, звичайно, називають ці обвинувачення надуманими, а справу сфабрикованою.

Тетяні Кузьменко окупанти призначили 8 років позбавлення волі. Але ув’язнення перенесли на два роки, поки її дитина не досягне 14 років.

Нагадаємо, що СБУ затримала росіянина, який був топчиновником окупаційної влади Криму.

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