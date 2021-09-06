В Олешківських пісках вперше поставили виставу: в основі сюжету 40-річні блукання пустелею народу Мойсея

В Олешківських пісках вперше поставили виставу: в основі сюжету 40-річні блукання пустелею народу Мойсея

Глядачі залишились у захваті від дійства.

На Херсонщині в Олешківських пісках розповіли біблійну легенду про Мойсея, який 40 років водив свій народ пустелею. Перформанс назвали «Тридцять із сорока», і присвятили річниці незалежності України.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Олешківські піски - глядацька зала і сцена. Люди займають місця на піщаних пагорбах. «В таких умовах красивих, воз’єднання з природою», - каже глядачка.

Дійство розпочинається вже у темряві. Декорацій мінімум, музичний супровід - гурт ДахаБраха.

Мойсей водив свій народ пустелею 40 років, доки вони не позбулися рабської свідомості і не відчули себе вільними. Біблійну історію можна приміряти на Україну, вважає режисер Влад Троїцький. Назва перформансу - «Тридцять із сорока». «Тридцать ми прошли, ще 10 лишилось», - переконує режисер,

За допомогою світлового шоу бачимо пошуки, мир, війну і розрізненість. Але врешті всі об’єднуються, стають сильними і щасливими. Далі актори йдуть на пагорби до глядачів і залучають їх до дійства.

Переказати сюжет неможливо. Головне - споглядання і відчуття, кажуть актори.

Новини України: перформанс у пустелі - у Херсонській області відтворили легенду про Мойсея

«Настільки метафорично, пронизано кожна дія, яка щойно тут відбулася. Це неймовірно, не передати словами», - із захопленням кажуть глядачі.

Ідея поставити виставу в Олешківській пустелі зріла давно, кажуть митці. «Тут неймовірна атмосфера, сходить місяць, засвічуються зорі, грає сама природа, от люди йдуть такі натхненні, вночі. Ми поєднали синергію двох фестивалів, двох потужних речей», - переконує засновник фестивалю «Мельпомена таврії» Олександр Книга.

Цей перформанс об’єднав два мистецькі фестивалі, що відбуваються зараз у Херсоні. «Мельпомена таврії» та «ГогольФест». Ставити вистави у пустелі планують і надалі.

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