В Олешківському лісі рясно зацвіли кактуси, які розрослися там за загадкових обставин

Ці рослини часто є на дачних ділянках, а от як опинились в лісі – загадка.

Яскраві жовті квіти кактусів вкрили галявину в Олешківському лісі на Херсонщині. І схоже, у дикій природі на піщаних кучугурах екзотичні рослини добре почуваються.

Про це йдеться в ТСН.Ранок.

Навесні журналісти розповідали, що ці кактуси випадково виявили місцеві жителі. За словами вчених, ця рослина називається опунція, і вона досить популярна на дачних клумбах. Як вона опинилася у лісі - посадили її навмисно чи сама насіялась - невідомо. Але судячи з того, що кактуси успішно перезимували і розрослися, та ще й так рясно зацвіли, південний клімат їм дуже довподоби.

Щоправда, вчені від здичавілих кактусів не в захваті. Побоюються, що Опунції за найближчі десятиліття займуть своє місце в екосистемі Півдня і витіснять місцеві рослини.

Новини України: в Олешківському лісі Херсонської області жовті квіти кактусів вкрили галявину

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