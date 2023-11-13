"Непросто без неї": батько Каті Гандзюк розповів про втечу з Херсона і пророчі слова доньки про війну

Батько української активістки Катерини Гандзюк, яку вбили 2018 року - Віктор Гандзюк з Херсона на початку окупації виїхав із рідного міста. Проте коли Херсон повернувся під український контроль - чоловік знову у рідному місті, він тут працює лікарем.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

Віктор Гандзюк проводить операції навіть попри обстріли

Віктор Гандзюк працює у лікарні майже 45 років. Він каже, що зараз щодня проводить операції, навіть попри обстріли.

Лікарня потерпає, але пацієнтів у відділенні Віктора Гандзюка менше не стає, адже діабет та війна - не найкраще поєднання. У когось вчасно не було якісного інсуліну, хтось через обстріли запізно дістався до лікаря. Самому лікарю з міста довелося виїхати ще у перший день вторгнення, і як виявилось, недарма.

Віктор Гандзюк

Окупанти проводили обшук у помешканні Гандзюків

"24 березня, рівно через місяць після початку війни, російські спецслужби, виламали двері, був тотальний обшук, забрали масу речей", - каже Віктор Гандзюк.

Віктор - батько Катерини Гандзюк. Херсонської активістки, волонтерки, співорганізаторки херсонського майдану. Влітку 2018 року її облили кислотою. Вона боролася за життя 96 днів. Це було замовне вбивство, яке коштувало 5 тисяч доларів. У лікарні Катерина попереджала батька: війна почнеться і потрібно буде виїхати.

Вшанування Катерини Гандзюк

"В останні дні казала, що війна буде обов'язково і ти не подумай залишитись. Будуть люди, які за мою діяльність помстяться тобі обов'язково", - згадує Віктор.

Катя Гандзюк перед смертю

Катерина Гандзюк знала, що на неї можуть напасти. Після загибелі доньки Віктор Гандзюк постійно писав згадки про неї під хештегом "#невиходитьжитибезкаті", а друзі вимагали справедливого покарання - в першу чергу замовникам цього вбивства.

Віктор часто приходить на могилу доньки

У день, коли українські війська заходили у звільнений Херсон, у Києві на честь Каті перейменували вулицю і вже за пару тижнів до рідного міста повернувся її батько. Довгий час лікарю Гандзюку доводилося ходити Херсоном у бронежилеті. Він вже навчився жити тут під обстрілами.

У червні цього року замовнику та організатору вбивства його доньки присудили по 10 років. Цей вирок вони оскаржують, отже попереду у Віктора чисельні апеляційні засідання.

Віктор Гандзюк і Наталія Нагорна

Чоловік каже, що коли приходить до доньки на могилу, то зараз мовчить.

"Я раніше часто розповідав свої думки. А зараз я більше мовчу, десь в думках розповідаю. Розказую, що відбувається, як непросто без неї, як вона була б потрібна", - каже лікар.

Віктор буває на кладовищі по кілька разів на тиждень і бачить, як збільшується кількість могил захисників.

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