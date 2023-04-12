В Пентагоні заговорили про витік секретних документів і їхній вплив на контрнаступ України: подробиці скандальних подій

Американська влада на найвищому рівні підтвердила витік секретних документів Пентагону. Ми сприймаємо це дуже серйозно, сказав напередодні міністр оборони Ллойд Остін. Найнагальніша справа зараз - це вже слова директора ЦРУ Біла Бернза. Міністр Остін пообіцяв, що розслідування триватиме, допоки не дасть відповіді на питання про джерела та масштаби витоків. У Міноборони Великобританії попередили, так звані секретні американські папери насправді містять багато дезінформації, йдеться в ТСН.

Міністерство оборони Великобританії зробило заяву, де попередило, що опубліковані фотокопії містять багато неточностей: “Широко відомий витік нібито секретної інформації США продемонстрував серйозний рівень неточностей. Читачі повинні бути обережними і не сприймати на віру твердження, які потенційно можуть поширювати дезінформацію”.

Але скринька пандори вже відкрита, журналісти та оглядачі читають та аналізують ці фотокопії. Їх зараз, за джерелами в американському уряді, вже близько сотні. Найголовніше запитання, як ці документи із грифом «цілком таємно» могли потрапити в інтернет. CNN пише, ззовні вони схожі на довідки, що готуються для щоденного звіту розвідки для найвищого керівництва пентагону. “Вони були у Мережі. Де саме, і хто мав до них доступ, ми не знаємо. Зараз ми просто не знаємо. Я не буду вдаватися у припущення, я лише скажу, що ми сприймаємо це дуже серйозно. І ми продовжимо розслідувати і перевернемо кожен камінь, доки не знатимемо джерело та масштаби”, - запевнив міністр оборони США Ллойд Остін.

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Яка потенційно чутлива інформація стосовно війни є у цих паперах?

Розрахунки з використання Україною боєприпасів, у тому числі до систем ППО, і коли вони можуть закінчитися.

Інформація про чисельність і розташування сил з обох боків, але станом на 1 березня. Ця інформація вже могла втратити актуальність.

Є прогноз, що в результаті контрнаступу Україна може повернути лише частину своєї території і як наслідок обидві сторони потраплять у патову ситуацію, коли жодна не зможе просуватися далі. Втім, за великим рахунком і це не секрет, керівництво Пентагону раніше озвучувало такі припущення публічно.

Є свідчення того, що США нібито прослуховують українських посадовців. Мовляв, саме так були отримані дані про атаку безпілотника на російський літак А-50 на білоруському аеродромі Мачулищі.

Державного секретаря США Ентоні Блінкена напередодні запитали, чи не вплине те, що українці попри домовленість цього не робити, таки б’ють по території в цьому випадку Білорусі, на довіру і постачання зброї. Його відповідь була - ні, не вплине. Це він підтвердив у телефонній розмові з українським колегою Дмитром Кулебою. “Я не збираюся говорити про якісь конкретні дії, і точно не коментуватиму ці документи. Але Україна має прийняти рішення про те, як вона може найбільш ефективно захиститися від російської агресії та повернути захоплену в неї територію. Свої поради ми даємо в міру необхідності. Ми надаємо підтримку, і це добре відомо, але Україна ухвалює рішення про те, як вона намагається повернути свою територію”, - зазначив він.

Чи змінила Україна плани на контрнаступ через ці витоки документів?

Раніше низка американських видань із посиланням на джерела в Офісі президента України писала, що таки змінила. А ось відповідь міністра оборони США Ллойда Остіна, який напередодні мав телефонну розмову із українським колегою Олексієм Резніковим. “Я цілком упевнений, що вони зроблять те, що роблять хороші лідери, великі лідери. Вони боротимуться з ворогом, а не слідуватимуть конкретному плану. Вони мають чудовий план для початку. І тільки президент Зеленський і його керівництво дійсно знають усі подробиці цього плану. Вони мають багато ресурсів, які їм потрібні, щоб і надалі бути успішними”, - сказав він.

У секретних документах Пентагону є розвідувальні дані не лише про Україну та Росію, але й низку інших держав, зокрема й дружніх до США. З їхнім керівництвом вони вже поговорили на найвищому рівні, розповів держсекретар Блінкен. Запевнили у відданості партнерству та захисту розвідданих.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув із візитом до Сполучених Штатів. Він уже провів зустріч із міністром оборони США Ллойдом Остіном. У Пентагоні глава українського Уряду подякував за вже надану підтримку, зокрема - за формування танкової коаліції, і попросив про розширення допомоги - надати Україні ракети великого радіусу дії та винищувачі F15 або F16. Допомога Україні триватиме стільки, скільки буде потрібно, запевнив Остін. Наступне засідання групи "Рамштайн" за його головування відбудеться 21 квітня в Німеччині.

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