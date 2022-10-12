У Варшаві є кілька українських шкіл, а одна з найбільших почала працювати офлайн вже на шостий тиждень повномасштабного вторгнення.

В Польщі так багато українських школярів, що під них у різних містах відкрили нові школи, йдеться в ТСН.

700 тисяч українських дітей шкільного віку нині перебувають у Польщі. 160 тисяч учнів сіли за парти польських шкіл, багато вчаться дистанційно в українських, але є й ті, хто здобуває знання офлайн в українських школах у сусідній країні.

Ельвіна приводить сина-першокласника до торговельного центру, але не на шопінг, а до української школи. Жінка двічі біженка - в 14-му році тікала від російських солдатів із Криму, навесні - з-під Гостомеля. "Ми хотіли саме в українській школі вчитися, бо плануємо повернутися до України, і повернутися до української школи", - переконує вона.

У класі Даміра діти з усієї України. Школярі з окупованих і деокупованих територій мали перевагу під час зарахування, каже співзасновниця школи. За короткий час їй вдалося відкрити українські школи у Варшаві, Кракові і Вроцлаві. Розповідає, що було сім тисяч заявок, півтори тисячі дітей вдалося першого вересня посадити за парти. Та знайти шкільний простір було непросто. "Це був найбільший виклик. Або приміщення не були пристосовані для дітей, або треба було дуже довго отримувати дозвіл від пожежної безпеки і санепідемстанції ", - розповідає співзасновниця української школи Вікторія Гнап.

Зараз українська школа займає одне крило останнього поверху ТРЦ. Учням 6, 7 і 8 класів поки що доводиться вчитися у другу зміну. Тут немає спортзалу і шкільного подвір’я для прогулянок, зате є українські вчителі і українська шкільна програма. На перервах в українській школі звучить українська музика. Та навчають дітей і польської мови тричі на тиждень.

Ліза з Маріуполя вступати планує до польського вишу, але довчитися 11 клас хоче в українській школі, а її власна - згоріла від російського снаряду. "Школа моя згоріла, там попав снаряд у дах, повністю другий поверх розбитий, перший більш-менш цілий, але документи були всі там, документів зараз можливості нема забрати", - каже дівчинка.

Для дітей українська школа у Польщі безкоштовна, її фінансують міжнародні організації та польський бізнес. Лише третина українських дітей, які зараз у Польщі, ходять до місцевих шкіл, решта - вчаться онлайн в українських. Польща, на відміну від багатьох європейських країн, не зобов'язує вчитися за своєю програмою. "Від 24 лютого було зрозуміло таке: наше завдання - не інтегрувати за будь-яку ціну українських дітей, а заопікуватися ними на час їхнього перебування тут, щоб вони могли повернутися до незалежної і вільної України, бо вони будуть потрібні там. Без цих дітей Україна не дасть собі раду", - каже міністр освіти і науки Польщі Пшемислав Чарнек.

"Діти - це найбільша цінність, і ми розуміємо, що це майбутнє, як би, можливо, пафосно це не звучало, але мені дуже шкода спостерігати за тими дітьми, які 3 роки тому пішли до школи і всі ці 3 роки навчалися онлайн. Тому ми просто даємо інструментарій, завдяки якому вони будуть дійсно гарним наступним поколінням, які зроблять так, аби Україна процвітала", - переконує Вікторія Гнап.

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