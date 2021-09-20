В провалля біля колій на Буковині висипали вже 6 вагонів гравію, але цього замало – "Укрзалізниця"

В провалля біля колій на Буковині висипали вже 6 вагонів гравію, але цього замало – "Укрзалізниця"

Земля зсовується і далі і провалля залишається глибоким

Ліквідація провалля на колії на Буковині може тривати до двох-трьох діб.

Це попередні прогнози, які озвучили на «Укрзалізниці», зазначає ТСН.

Напередодні яма 6 метрів завглибшки утворилася біля самісіньких рейок у селі Мамалига на Буковині. Над ранок через це зупинився поїзд "Київ-Чернівці". Усіх пасажирів, їх було чотириста, висадили. Аби доправити до пункту призначення, а це понад 60 км, з «Укрзалізниці» пригнали автобуси.

Провалля утворилося над карстовими печерами, на дні яких, за словами місцевих, величезне озеро. Залізничники кажуть: цілу ніч сипали у провалля гравій, втім це не допомогло. Земля сунеться далі просто на очах. В яму висипали вже 6 вагонів гравію, і засипають далі.

Потяг "Чернівці-Київ" пустили через Тернопіль, столиці він дістався із запізненням. Інші потяги, який зазвичай прямують цією ділянкою, ходитимуть і далі, хіба що із запізненням. На час робіт частково змінять їхній маршрут, пасажирів підвозитимуть автобусами.

Новини України: ліквідація провалля на колії на Буковині може тривати до 2-3 діб

«Ця ділянка під особливим контролем, через ці карстові печери. Такі точки посилено контролюються, обмеження по швидкості, щоб мали змогу оперативно працювати. Дати чіткий прогноз щодо усунення ми не можемо. Зараз відпрацьовані альтернативні маршрути. Маємо близько 300 пасажирів, які сьогодні прямують поїздами. Маєм два варіанти – або автобусами доставимо до станції Мамалига, або в обхід через Тернопілля», - каже керівник пасажирського напрямку «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

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