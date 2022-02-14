У Раді ініціюють скасування ПДВ на українські продукти: як можуть змінитися цінники у крамницях

У Раді ініціюють скасування ПДВ на українські продукти: як можуть змінитися цінники у крамницях

У Польщі такий закон за два тижні дозволив знизити ціни на товари першої потреби.

Автори законопроєкту про скасування ПДВ на продукти харчування вироблені в Україні, просять голову Верховної Ради прискорити процес його розгляду в комітетах і в залі парламенту.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Автори закону кажуть, що ідею законопроєкту запозичили в польських законодавців. Точніше, це адаптований до українських умов польський закон. У наших сусідів він уже діє. І за два тижні дав змогу знизити ціни на товари першої потреби.

Аналогічні правила запрацюють від літа і в інших країнах Європейського Союзу. Таким чином економічно розвинені держави намагаються підтримати економічно своїх громадян.

У наших реаліях цей закон допоможе знизити цінники на продовольчі товари аж на 20%.

"Партія "За майбутнє" зареєструвала законопроєкт №7023 щодо внесення певних змін до податкового кодексу щодо запровадження нульової ставки ПДВ на продукти та зниження на продукти та на енергоносії. Ми звертаємось до голови Верховної Ради дати доручення невідкладно розглянути профільному комітету законопроект № 7023 в комітетах. Його підписали фактично всі депутати і групи. І просимо його підтримати в сесійній залі", - сказав нардеп від партії "За майбутнє" Тарас Батенко.

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