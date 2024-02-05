В Раді не відкинули ідею блокувати зарплати чоловікам: якою буде мобілізація-2024

Парламентарі не виключають, що в законопроєкті будуть суттєві правки.

До декількох норм нового законопроєкта про мобілізацію у представників парламентського комітета з питань нацбезпеки, оборони та розвідки знов виникло багато питань. В тому числі і до пропозиції блокувати банківські рахунки ухилянтів.

Про це в коментарі для ТСН.ua розповів заступник голови комітету Єгор Чернєв.

"Є багато питань до деяких норм. В тому числі – і до цієї норми, - каже Єгор Чернєв. - Ми будемо розглядати це на комітеті. Хочемо почути обгрунтування. Чи буде результат від таких дій? Ми ж маємо не просто прийняти, а й розуміти, що ми отримаємо. Спрогнозувати, в якому вигляді вийде законопроєкт з Верховної Ради після другого читання – дуже складно. Я думаю, що буде дуже багато правок. Зокрема, мабуть, і по цьому пункту. Будемо дивитись".

На питання про те, коли можливий розгляд законопроєкта на комітеті, Єгор Чернєв відповів так:

"Коли подається законопроєкт, за регламентом дається 14 днів на подачу альтернативного. Але за регламентом є можливість скорочення термінів до 7 днів. Якщо завтра буде проголосовано за скорочення термінів, то це означає, що комітет має та може розглянути вже законопроєкт та приймати рішення про те, що рекомендувати (вже на цьому тижні – Ред)".

Та додав: "Після цього буде засідання комітету, будемо дивитись на альтернативні законопроєкти. Будемо голосувати на комітеті про те, що рекомендувати. Чи голосувати в першому читанні, чи доопрацьовувати".

Як відомо, останнім часом точиться багато дискусій щодо того, а якщо у військовозобов’язаного немає можливості переглядати сповіщення у електронному кабінеті. Наразі в жодному законі не прописаний обов’язок громадян мати гаджет та поповнювати рахунок для користування інтернетом.

На це Єгор Чернєв відповів так: "Поки що механізму щодо цього немає. Щоб покласти цей обов’язок на людину, ми маємо забезпечити 100% можливість. Йдеться про цифрові права, які вже є у деяких країнах. Ми хочемо все ж таки почути позицію міністерства оборони про те, як вони це бачать і чи реально це зробити".

Законопроєкт про мобілізацію: що відомо

Після реєстрації у Верховній Раді урядових законопроєктів про вдосконалення мобілізації, депутати так і не змогли ухвалити чіткого рішення про її майбутнє.

До останнього моменту парламентарі проводили наради та зрештою зупинилися на тому, що законопроєкт повернеться на доопрацювання Кабміну.

Міністр оборони Рустем Умєров повідомляв, що відомство підготувало нову редакцію законопроєкту про мобілізацію із урахуванням усіх пропозицій, погоджених із депутатами на засіданнях Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Згодом законопроєкт був внесений до Верховної Ради, але дискусії щодо деяких його норм продовжуються.

Раніше повідомлялось про те, як проходила мобілізація сто років тому.

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