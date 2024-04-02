В Росії – "бавовняний" день: подробиці удару по заводу з виробництва "Шахедів", НПЗ та блекаут у Криму

У Росії знову щось коїться – 2 квітня безпілотники атакували завод із виробництва дронів-камікадзе "Шахед" у Татарстані та нафтопереробний завод "ТАНЕКО" в Нижньокамську. Відтепер дронів у рашистів стане менше. ГУР провело унікальну спецоперацію.

Усе, що відомо про про знищення заводів – в ексклюзиві TSN.ua. розповіла Вікторія Гнатюк.

Зустріч Зеленського і атака безпілотників на Росії – збіг?

Ще 1 квітня президент Володимир Зеленський зібрав усіх керівників ГУР, СБУ та ЗСУ, де три години говорили про виробництво українських дронів, а вже 2 квітня – у Росії сталася чергова атака дронами – так би мовити, показали, що не жартували.

Що відомо про атаку

Дрони атакували Росію під ранок 2 квітня, удар припав на завод у Татарстані у місті Єлабуга. Влада суб'єкта РФ Республіки Татарстан заявила, що "крайнє важна сохранять спакойствіє".

"Утром на предприятия Татарстана в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге, к сожалению, есть пострадавшие в результате разрушения помещения. Им оказывается вся необходимая помощь. Все службы находятся в повышенной готовности. Сейчас крайне важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике, которую намеренно пытаются посеять те, кто совершил это преступление", - заявили в РФ.

Але у свідченнях вони плутаються. Наприклад, генеральний директор ОЕЗ "Алабуга" Тимур Шагівалєєв заявив, що український дрон "атакував гуртожиток".

Відверта брехня рашистів і докази американців

Ну, звісно, Україні ж нема куди подіти гроші, то вирішили запустити безпілотних по гуртожитку в Татарстані. Навіть звучить смішно, але зомбоящик сказав, що атака по гуртожитку, значить так і є. Але є нюанс. Рік тому цей самий гендиректор Алабуга Тимур Шагівалєєв у сюжеті місцевих ЗМІ засвітив виробництво ударних дронів.

Сьогодні прилетіли "привіти" тим, хто вже рік збирає ударні дрони, щоби тероризувати населення України. А сьогодні Шагівалєєв кривить душею, розповідаючи про те, що "атакували гуртожиток студентів".

"Студентів", котрі вже рік збирають зброю для вбивства українців. Тому важливо не плутати причинно-наслідковий зв'язок. "СВО" – це агресивна війна проти України, яку розпочав Путін і тепер наслідки цієї війни наздоганятимуть усіх його рабів.

Комплекс хостелів, теж зазнав атаки, його побудували для працівників особливої економічної зони і студентів місцевого коледжу "Алабуга Політех" 2022 року. Тож це вже як наслідок. А самою ціллю безпілотника був завод, на якому збиралися ті "Шахеди", які росіяни маркують під "Герань-2".

Білий дім опублікував супутниковий знімок, який є доказом будівництва в російській Республіці Татарстан заводу з виробництва іранських дронів-камікадзе, якими Росія знищує цивільну інфраструктуру в Україні. За даними американської розвідки, завод із виробництва дронів будували у так званій спеціальній економічній зоні "Алабуга" за сотні кілометрів на схід від Москви. Підготовчі роботи з будівництва потрапили на супутникове фото, зроблене у квітні 2023 року.

За даними українських ЗМІ "підгончик" з вибухом у Татарстані українцям зробило Головне управління розвідки України. Втім, там поки офіційно атаку не визнають. А от росіяни довго гадали, що це таке летить, чи то літак, чи то безпілотник.

Дрони можуть дістати усі куточки РФ

Місто Єлабуга розташована від кордону України більш ніж за 1000 км. А нещодавно міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв, що в України є дрони, які здатні пролетіти понад тисячу кілометрів.

"Більшість дронів, що атакували російські НПЗ, мають радіус дії від 700 до 1000 кілометрів, але зараз є моделі, які можуть пролетіти понад 1000 кілометрів", - розповідав він.

Особливості українського безпілотника

Отож, "руки в українських спецслужбах стають все довші й довші". У Мережі вже припускають, що ж це був за дрон, який розніс завод в Росії. Одна з версій – це UJ-22 Airborne українського виробництва, який здатний летіти на понад півтори тисячі кілометрів та пробути у повітрі понад сім годин.

З особливостей – може виконувати роботу за будь-яких погодних умов і вдень, і вночі. А керування дроном може здійснюватися як в режимі реального часу, так і на автопілоті. Безпілотник може здійснювати як аеророзвідку, так і підіймати вибухівку до 20 кілограмів. Й водночас російські РеБи цьому дрону до одного місця.

Ну й до слова, дрон під ранок 2 квітня залетів не саменький, його "бойовий товариш" дарма часу не гаяв і влупив по ще одному заводу – під удар потрапив завод "ТАНЕКО", що у Нижньокамську.

Місцеві пабліки пишуть, що безпілотник потрапив у технологічну установку, після чого почалася пожежа. Керівник СБУ Василь Малюк, попереджав, що попередні атаки на НПЗ – це ще не кінець.

Це не всі удари по Росії

Попередні атаки на НПЗ в Росії були здійснені в ніч проти 12 березня, тоді дрони атакували Курську, Бєлгородську, Тульську, Воронезьку, Нижньогородську, Брянську, Ленінградську, Орловську області РФ, а також Москву.

У місті Орел чули вибухи в районі нафтобази, де спалахнула пожежа. Також горіла нафтобаза компанії "Лукойл" у Нижньогородській області. 13 березня дрони атакували Воронезьку, Курську, Бєлгородську, Брянську, Ленінградську та Липецьку області Росії, а також нафтозавод у Рязані, де сталася серйозна пожежа.

Уночі 16 березня в Самарській області РФ спалахнула пожежа одразу на двох нафтопереробних заводах – російські ЗМІ знову писали про атаку безпілотників. 17 березня на одному із заводів у місті Слов’янськ-на-Кубані в Краснодарському краї РФ також виникла пожежа внаслідок атаки дронів.

Ці атаки точно нажахали рашистів, бо російська влада намагається посилити захист НПЗ від атак українських дронів, про це повідомив рух "АТЕШ". У повідомленні партизанів у Telegram йдеться, що їхнє джерело на одному з НПЗ розповіло, що підприємствам дали вказівки закупити системи РЕБ для протидії українським безпілотникам дальньої дії. Основний вибір припав на мобільні комплекси типу "Скворець".

Ці системи РЕБ активно застосовуються армією РФ у війні проти України. В "АТЕШ" заявили, що крім придбання нових систем РЕБ, на підприємствах укріплюють резервуари мішками з піском. Також застосовують маскувальні мережі, а в нічний час доби вимикають освітлення. Також не можемо не згадати, як "что-то взорвалось" на одному з найбільших оборонних заводів РФ "Уралмаш", що в Єкатеринбурзі.

Але і цього росіянам замало. Тож 2 квітня, крім атак безпілотників, у Бєлгороді російська влада продовжила обстрілювати власних громадян. Місцеві ЗМІ пишуть про дев'ятьох постраждалих. В Міноборони РФ традиційно заявили, що нібито збили 17 реактивних снарядів.

Щось коїться і в Криму

У ніч проти 2 квітня "бавовна" і "блекаут" в завітали і до тимчасово окупованого Криму – у Севастополі українська розвідка, ймовірно, підірвала електропідстанцію. Про це повідомило видання "Українська правда", посилаючись на власні джерела в ГУР.

У Севастополі жителі чули вибухи, а згодом частина мешканців Гагарінського району залишилась без світла. Окупанти наразі інцидент не коментували. Далі – буде ще цікавіше.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "ЕБ***ТЬ! Кать, это дрон!" Український дрон розбомбив у РФ завод… з ДРОНАМИ!

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