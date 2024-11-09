В Росії після атаки дронів димить хімкомбінат помаранчевою хмарою, персонал евакуюють: відео

Алексінський хімкомбінат у Тульській області РФ, що входить до корпорації "Ростєх" та виробляє боєприпаси, порох і матеріали для російського ВПК, зупинено.

В Росії після атаки дронів димить Алексінський хімкомбінат помаранчевою хмарою.

Джерела в СБУ розповіли ТСН.ua нові подробиці по нічній "бавовні" в РФ.

За інформацією джерел в СБУ, вночі по хімкомбінату прилетіло щонайменше 13 безпілотників. Через викид кислот зараз димить помаранчевим кольором ключова ціль – цех з виробництва пороху.

"О 13:10 на об’єкті, який вразили дрони СБУ та ССО, зафіксовано додатковий вибух – зайнялись хімічні речовини внаслідок попередніх влучань. Сам завод зупинено, персонал евакуйовано", – зазначає наше джерело.

Джерела також підтверджують ураження Алексінської ТЕЦ. Пошкоджено лінію електропередачі напругою 110 кВ.

У РФ після атаки дронів димить хімкомбінат помаранчевою хмарою

Нагадаємо, у ніч проти 9 листопада у Тульській області РФ прогриміли вибухи. З'ясувалося, що дрони СБУ та ССО вразили хімкомбінат, який виробляє порох та боєприпаси.

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