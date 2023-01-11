У Росії раптово змінили головних керівників війни: що це означає для України

Сьогодні в Росії змінили головних керівників війни. Зокрема, міністр оборони Росії Сергій Шойгу призначив командувачем Об'єднаного угруповання військ в Україні начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова. Сергій Суровікін, який обіймав цю посаду до Герасимова, призначений його заступником. Суровікін протримався на посаді лише три місяці.

Український військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов, який досконало знається на військовій вертикалі, розповів в коментарі для ТСН.ua про те, як це зможе вплинути на ситуацію в нашій країні.

"Я думаю, що це пов’язано з тим, що Путін готовий до підвищення ставок, – каже Владислав Селезньов. – Скоріш за все, він буде залучати додаткові резерви для реалізації плану по захопленню Луганської та Донецької областей. Спробує закріпитись на півдні з метою утримання коридору, що з’єднує окупований Донецьк з окупованим Кримом".

Безпосередньо про кадрові рішення Селезньов каже так: "Ці кадрові рішення – це фактично посилення керівництва, яке буде далі керувати так званою операцією. Діють в такий спосіб, щоб призначити посадову особу, яка має найвищі повноваження. Герасимов, будучи командувачем Об’єднаним угрупованням військ, залишається все одно начальником Генштабу. Це означає те, що йому підпорядковані усі складові структури збройних сил Російської Федерації. Тепер Герасимов зможе не лише керувати операцією, але й визначати, що треба для ефективного виконання завдань, які йому ставлять Путін та Шойгу. Це підвищення статусу командувача. Можливо, буде проведена додаткова мобілізація. Кажуть про півмільйона осіб. Можливо, це буде активізація бойових дій на різних ділянках фронту. Щодо Суровікіна (командуючий повітряно-космічними силами, який керував обстрілами по енергетичній інфраструктурі України – Ред.), то, думаю, він буде працювати в "полі". Його штатна посада, командуючий повітряно-космічними силами, нікуди не поділась".

Чи будуть посилені ракетні обстріли – на це питання Селезньов відповів так: "Якщо казати про ракетні обстріли, то тактика, думаю, буде визначатись колегіально з урахуванням військово-технічних можливостей. Якщо мають достатню кількість ракет та дронів, то будуть накривати нас ними. Чи буде активізація на фронті? Так, звичайно. Зараз ресурсів для досягнення мети Путіна недостатньо, тому кількість буде збільшуватись, а завдання – все ж ті. Про них казав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він назвав три критичних напрямки: схід, спроба атакувати наші позиції на Запоріжжі для убезпечення сухопутного коридору, третій напрямок – київський".

Кадрові перестановки окупантів: що відомо

Нагадаємо, у середу, 11 січня, міністр оборони Росії Сергій Шойгу призначив командувачем Об'єднаного угруповання військ в Україні начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

Про це повідомляють російські пропагандисти з посиланням на повідомлення Міноорони РФ.

Сергій Суровікін, який обіймав цю посаду до Герасимова, призначений його заступником. Суровікін пробув на посаді командувача лише три місяці.

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