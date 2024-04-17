В Росії закривають аеропорти, а в Джанкої потужні пожежі: всі подробиці

Таких масштабних прильотів у Криму вже давно не було.

Пекельна нічка в тимчасово окупованому Криму. Українські оборонці влаштували справжній феєрверк на російському військовому аеродромі у Джанкої. Місцеві кажуть, що Україна поцілила просто в розташування “смаколиків” — місця базування російських вертольотів і, цілком можливо, ракет “Циркон”. Кілька годин поспіль на летовищі щось детонує, вогнище ж видно навіть із супутника.

Чим били по Криму, як на це реагують росіяни, що досі так “смачно” вибухає у Джанкої і чому у Росії кілька аеропортів раптово ввели обмеження на польоти? Про все це розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Масштабний приліт у Джанкої

Таких масштабних прильотів у Криму вже давно не було. Місцеві публікують приголомшливі кадри палаючого аеродрому в окупованому Джанкої, що на півночі півострова.

Ракети прилетіли по летовищу

Як стало відомо, в ніч проти 17 квітня прилетіло по надважливому об’єкту для окупантів у Криму. Йдеться про місцеве летовище, яке є базою для 39-го гелікоптерного полку. Там розміщені ударні гелікоптери Ка-52, гелікоптери прикордонної служби ФСБ, С-400, ППО Південного військового округу РФ та три авіаційні ескадрильї.

У Джанкої “трєвожно”

Росіяни ж у своєму стилі, спершу повідомляли, що у них все йде запланом, а пожежа на аеродромі — це бур’яни горять. Як пише проукраїнський паблік “Крымский ветер”, вибухи на аеродромі стали для окупантів несподіванкою, адже ні в місті, що поблизу, ні на самому летовищі навіть не лунала тривога. У Джанкої її взагалі увімкнули аж за годину. У Мережі вже з’явились і перші фото з супутників, які станом на 10 ранку 17 квітня досі фіксували поблизу летовища пожежу.

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Куди били в Джанкої?

Інформацію про перекриття дороги, що веде до летовища і закриття території навколо підтверджують і кримські пабліки з посиланням на місцевих. Такі заходи вкотре підтверджують той факт, що на авіабазі досі щось детонує. Що саме? Офіційний заяв наразі не було, втім у Мережі поширюються чутки, що саме там рашисти могли зберігати ракети “Циркон”. Ці протикорабельні ракети росіяни уже переобладнали для ударів по наземних цілях і їх вважають більш небезпечними ніж “Кинджали”. Такі вже кошмарили Одесу і зовсім нещодавно Київ. Сподіваємось, що ця інформація підтвердиться.

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Рашисти волають, що Крим атакували комбіновано: одночасно американською балістичною ракетою ATACMS і британською крилатою Storm Shadow. Як бачите, брава російська ППО відпрацювала “на ура”!

Кримські ж гауляйтери, ніби води у рота набрали, і аж зовсім нічого не коментують. Російські ж пабліки уже підраховують попередні втрати. На летовищі точно є 200-ті та 300-ті, а також згоріла техніка.

Крим готують до звільнення

Варто сказати, що ЗСУ останнім часом взялись за рашистів у Криму. 15 квітня “Суспільне Крим” з посиланням на власні джерела у спецслужбах повідомило, що ЗСУ вдарили по командному пункті під Севастополем, де в той час перебували високопоставлені російські офіцери. Удар неабияк наполохав рашистів — ті навіть підняли в небо авіацію, щоб убезпечитись від можливого повторного удару.

Вся Росія на вухах

Неспокійно і в самій Росії, при чому в її глибині за сотні кілометрів від України. Близько 9 ранку 17 квітня мінубивств РФ звітувало про збиття безпілотника над Мордовією. 11 квітня інший безпілотник вдарив там по військовій частині у селі Ковилкіно, що майже за 700 кілометрів від українського кордону. За даними ГУР, у Самарі за 1000 кілометрів від України мінуснули гелікоптер Мі-8:

“На росії знищили гелікоптер Мі-8. 17 квітня 2024 року на аеродромі «кряж» у місті самара знищено транспортний вертоліт Мі-8.

Агресор використовував вказаний гелікоптер у війні проти України для перевезення зброї та особового складу.

Вартість вертольота такого типу може становити від 10 до 15 мільйонів доларів”.

Але і це ще не все! За даними російських ЗМІ, станом на 11 ранку 17 квітня припинили приймати літаки аеропорти Казані, Нижнього Новгороду і Набережних Чєлнов — бояться дронів. План “Кавьор” оголосили і у московському Шереметьєво.

Чекаємо гарних новин

Дуже чекаємо на гарні та вибухові новини з РФ. Нехай там горить-палає, поки все не згорить!



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