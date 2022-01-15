В садочку Ірпеня занедужало майже 20 дітей: чому батьки звинувачують няньку

Діти мають нудоту та підвищену температуру.

У садочку в Ірпені Київської області занедужали близько 20 дітей. Блювоту та температуру викликав у них ротовірус.

Що чи хто призвів до спалаху, розповіли у сюжеті ТСН.19:30 за 15 січня.

Із катетером у руках п'ятирічний Тадей другий день лежить у лікарні. У дитини діагноз - це ротавірусний ентерит. Кишковий грип, розповідає мама, хлопчик підхопив у садку: "Діарея сильна. Сьогодні вночі він почав рвати з кров’ю. У досить нелегкому стані у лікарні".

З подібними симптомами захворіло пів групи - це майже два десятка дітей. Батька кажуть, що няня прийшла до садочку з недужою дитиною. "Цій дитині стало погано. Це бачили інші діти. Наші маленькі дітки, яким няня і вихователь сказали, що це секретік, щоб дітки це не розказували своїм батькам", - розповідає одна з мам.

На лікарняний няню не відпустили. Саме це батьків обурює найбільше. Дитячий садок для гостей зачинений. Через коронавірус дітей забирають біля входу. Пояснити ситуацію телефоном завідувачка ТСН відмовилася.

В Ірпіні близько 20-ти дітей занедужали на ротавірус | Новини Київської області

"Працює садок. Дезінфекцію ніхто не викликав, санітарів ніхто не викликав. Немає слів", - скаржиться мама Олеся.

У районному управлінні освіти кажуть: у садочках та молодшій школі немає кому працювати. Тому, мовляв, багато на що просто закривають очі. "Кадрова проблема в закладах дошкільної освіти, загальної і середньої освіти. Це не проблемаІрпеня і садочку номер десять. Це проблема всієї України", - каже керівник управління освіти і науки Ірпінської міськради Олег Білорус.

Щобити з дефіцитом кадрів, відповіді немає. "На жаль, матеріальний рівень забезпечення працівників не дозволяє в повній мірі нам забезпечувати весь процес", - додає він.

Імунологи ж радять вакцинуватись. Ротавірус, особливо у січні-лютому, є поширеним зхворюванням серед дітей. Частіше хворіють дошкільнята. Перебіг буває складним. "Ми розмірковуємо над тим, щоб ввести цю вакцину до календаря щеплень. Вакцина вводиться в рот. Одна -до 24 тижнів, інша – до 32 тижнів життя дитини. Після цього вакцинація не проводиться", - пояснив голова національної технічної групи експертів з імунопрофілактики Федір Лапій.

Садочок, де зафіксували спалах інфекції, обіцяють перевірити на дотримання санітарних вимог.