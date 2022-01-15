В садочку Ірпеня занедужало майже 20 дітей: чому батьки звинувачують няньку

Діти мають нудоту та підвищену температуру.
У садочку в Ірпені Київської області занедужали близько 20 дітей. Блювоту та температуру викликав у них ротовірус.
Що чи хто призвів до спалаху, розповіли у сюжеті ТСН.19:30 за 15 січня.
Із катетером у руках п'ятирічний Тадей другий день лежить у лікарні. У дитини діагноз - це ротавірусний ентерит. Кишковий грип, розповідає мама, хлопчик підхопив у садку: "Діарея сильна. Сьогодні вночі він почав рвати з кров’ю. У досить нелегкому стані у лікарні".
З подібними симптомами захворіло пів групи - це майже два десятка дітей. Батька кажуть, що няня прийшла до садочку з недужою дитиною. "Цій дитині стало погано. Це бачили інші діти. Наші маленькі дітки, яким няня і вихователь сказали, що це секретік, щоб дітки це не розказували своїм батькам", - розповідає одна з мам.
На лікарняний няню не відпустили. Саме це батьків обурює найбільше. Дитячий садок для гостей зачинений. Через коронавірус дітей забирають біля входу. Пояснити ситуацію телефоном завідувачка ТСН відмовилася.
"Працює садок. Дезінфекцію ніхто не викликав, санітарів ніхто не викликав. Немає слів", - скаржиться мама Олеся.
У районному управлінні освіти кажуть: у садочках та молодшій школі немає кому працювати. Тому, мовляв, багато на що просто закривають очі. "Кадрова проблема в закладах дошкільної освіти, загальної і середньої освіти. Це не проблемаІрпеня і садочку номер десять. Це проблема всієї України", - каже керівник управління освіти і науки Ірпінської міськради Олег Білорус.
Щобити з дефіцитом кадрів, відповіді немає. "На жаль, матеріальний рівень забезпечення працівників не дозволяє в повній мірі нам забезпечувати весь процес", - додає він.
Імунологи ж радять вакцинуватись. Ротавірус, особливо у січні-лютому, є поширеним зхворюванням серед дітей. Частіше хворіють дошкільнята. Перебіг буває складним. "Ми розмірковуємо над тим, щоб ввести цю вакцину до календаря щеплень. Вакцина вводиться в рот. Одна -до 24 тижнів, інша – до 32 тижнів життя дитини. Після цього вакцинація не проводиться", - пояснив голова національної технічної групи експертів з імунопрофілактики Федір Лапій.
Садочок, де зафіксували спалах інфекції, обіцяють перевірити на дотримання санітарних вимог.