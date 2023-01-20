В селі на Херсонщині спиляли всі дерева, щоб українським військовим було видно, куди бити по ворогу

Нині на деокупованій Херсонщині можна складати цілі довідники "озброєння російської армії", щоправда тут техніка вся спалена.

Танки, БТРи, самохідні артустановки, бензовози та вантажівки, а ще надважкі далекобійні гаубиці - це далеко не повний список російського озброєння, яке наші артилеристи спалили лише біля одного села на Херсонщині. Аби завадити планам окупантів і допомогти нашій армії звільнити території, місцеві мешканці там навіть вирізали дерева, щоби ворожа техніка була максимально помітною для нашої артилерії, йдеться в ТСН.

Нині на деокупованій Херсонщині можна складати цілі довідники "озброєння російської армії", щоправда тут техніка вся спалена.

Згоріла і важка самохідна гармата просто навпроти подвір'я Миколи Володимировича. “Тут стояв біля воріт. І це все спостерігав, як воно жахнуло. Два дні він горів цей гад. Ще там парінь каже: "Хлопці, а що то летить?”. “А Бог його знає, що то летить". І воно як прилетіло, красиво так прилетіло”, - розповідає чоловік.

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Цих окупантів наші гармаші спалили, коли ті відступали. “Багато техніки стояло. Танки, БТРи, пушки, це один із таких прикладів. Якщо піти по посадках - можна там різні побачити. І САУ різного типу, стояли С-300, навіть вертоліт до них сюди прилітав”, - розповідають військовослужбовці.

Від ворожої гармати лишився сам силует, все що було в середині включно з екіпажем, порозкидало на сотні метрів. Уламками пошкодило найближчий будинок, але місцеві не постраждали.

Аби маскуватися від української артилерії росіяни паркували техніку людям на городах і під будинками, ставали під деревами. Місцеві взялися завадити, тож вирізали дерева і у звільненому селищі тепер стирчать самі пеньки.

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Хто з людей не виїхав, організовували підпілля і окрім зрізаних дерев, ще наводили і корегували вогонь. Росіян тут ніхто не чекав, їх ненавидять і клянуть.

Після звільнення в селище потрохи повертають люди. Сільрада, школа і дитсадок, де базувалися загарбники, тож діти сидять по домівках і граються в захисників довкола розбитої ворожої техніки. Вони, як і дорослі, вірять в ЗСУ і чекають перемоги.

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