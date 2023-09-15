"В селі побоюються, що він повернеться": батько закатованої Дарини Лук’яненко розповів про поповнення в родині і пошуки вбивці

На Одещині, в селі Іванівка, де влітку 2019 року місцевий мешканець Микола Тарасов намагався зґвалтувати, а потім жорстоко вбив і втопив 11-річну Дарину Лук’яненко, побоюються, що після втечі з в’язниці (він відбував покарання в Херсонській області, частина якої була тимчасово окупована) кат повернеться до цього населеного пункту.

Про це в коментарі для ТСН.ua розповів батько Дарини – Сергій Лук’яненко.

"У мешканців таке побоювання є, але треба брати до уваги те, що навряд чи він тут з’явиться", – каже Сергій.

На його думку, втікач, найімовірніше, наразі може перебувати на території Росії, але не виключено, що міг заховатися й на окупованих територіях України. Туди він міг дістатися або сам, або його разом з іншими могли вивезти росіяни.

Микола Тарасов був покараний за вбивство 15 роками в'язниці / Фото: УНІАН

Як з’ясувалося, родина Тарасова досі мешкає в Іванівці, в селі, де чотири року тому їхній родич жорстоко закатував 11-річну дівчинку.

"Мешкають тут, людям в очі, я так розумію, не соромно дивитися. Хоча їх одразу після вбивства моєї дитини виганяли з ринку, де вони працювали", – розповідає Сергій.

Про свою родину Сергій розповідає, час від часу роблячи паузи. Відчувається, що через хвилювання та спогади про Дарину.

"Ми дуже тяжко пережили ті події… Декілька місяців тому у нас в родині з’явився маленький онучок, народився хлопчик", – каже Сергій.

Як дізнався журналіст ТСН.ua, не виключено, що батько Дарини, Сергій, може невдовзі самостійно зайнятися пошуками вбивці своєї доньки.

Ми запитали про це безпосередньо Сергія Лук'яненка. "Я залишу це запитання без відповіді", – сказав нам пан Сергій.

Вбивство Дарини Лук'яненко та втеча ката: що відомо

В селі Іванівка Одеської області в червні 2019 року загадково зникла 11-річна дівчинка. Вона йшла з ринку, де працює її мама, на урок танцю до школи, проте дорогою дівчинка зникла.

Правоохоронці, волонтери й місцеві жителі тиждень шукали 11-річну Дашу. Її тіло знайшли 19 червня у вигрібній ямі будинку 22-річного мешканця Іванівки Миколи Тарасова, який виявився сусідом дівчинки. Він добре знав Дарину.

За даними слідства, чоловік задушив дівчинку руками, намагався зґвалтувати, завдав їй поранення гострим предметом, після чого зв'язав ноги скотчем, натягнув на голову пакет, замотав його скотчем, прив'язав до ніг камінь і скинув на триметрову глибину до вигрібної ями туалету.

Щоб приховати тіло, він скинув його до вигрібної ями вуличної вбиральні й закидав каміннями, аби воно занурилося на дно. Речі дитини та мобільний телефон чоловік спалив у металевій бочці на території будинку. Після цього відмив кров з підлоги, помився, переодягнувся, приготував обід і пішов грати в комп'ютерні ігри. За його ж свідченнями, вбивство дівчинки тривало щонайбільше 30 хвилин.

Днями стало відомо, що Микола Тарасов утік під час окупації частини Херсонщини. Цю інформацію для ТСН.ua підтвердили в Департаменті з питань виконання кримінальних покарань, зауваживши, що Тарасов, як і інші втікачі, розшукується поліцією, куди пенітенціарії зверталися з відповідними заявами.

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