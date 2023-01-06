До села Мирне, яке було передовою 8 місяців, повертаються мешканці: росіяни зруйнували кожну хату

Люди їдуть до зруйнованих осель і живуть там попри все - без дахів, без вікон, без мінімальних комунікацій, просто для того, аби жити вдома. На розмінування таких населених пунктів потрібно щонайменше від кількох років і мільйони інвестицій, але люди вірять - ворог відійшов і вони зможуть відбудуватися, навіть втративши все, йдеться в ТСН.

У вже мирному селі Мирне хати повністю зруйновані - саме тут була передова. Його обстрілювали понад 8 місяців. Олег Пилипенко, голова територіальної громади, розповідає, що під час бойових дій тут залишалися четверо людей, вже зараз повернулося 30 родин. “90% житла людей згоріло вщент”, - додає він.

В селі немає ані електрики, ані газу, ані води, і коли з'являться - невідомо. Біло-червоні мітки вздовж дороги говорять про те, що небезпека скрізь. “За попередніми прогнозами, на розмінування тільки цієї громади знадобиться близько 2 років, як бачите, обсяг роботи величенький”, - каже Олег Пилипенко.

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Тут була найкраща школа на два десятки сіл, але він неї залишилися самі руїни, і таких в районі 4. “Вона не ремонтабельна, пошкодження глобальні”, - констатує голова громади.

Попри руйнування, сама школа не припиняє працювати - навчання відбувається онлайн. Коли учні і вчителі зможуть зустрітися в офлайні, голова ОТГ навіть не уявляє. “У нас повністю евакуйовані були 6 населених пунктів, не залишилося мешканців, бо були активні бойові дії, і всього в громаді загинуло 35 людей із цивільних, які залишаються на місцях, або за евакуації загинули”, - розповідає він.

“До цього часу жив у пивниці, а у брата молодшого трошки хата лишилася, зараз переїжджаю”, - каже Василь Миколайович, один із тих чотирьох мешканців, які свій дім не покинули.

Тут досі згадують, як евакуювалися та кидали господарство, адже треба було рятувати і себе, і сусідів. “Дві корови випустили, ми під обстрілами, куди ж дівати. Ми 15 людей вивозили, і у брата взяли “Газєль”, всі просяться, кажу, сідайте в будку, а куди. Молилися всі, щоб тільки поїхати”, - пригадує мешканка Людмила.

Людмила сподівається, що Мирне так і залишиться мирним надалі.

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