В спаленому росіянами селі на Херсонщині ставлять модульні будиночки від шведів, але мешканці нарікають на якість

Перші два десятки модульних будинків встановили в селищ Посад-Покровське, на Херсонщині. Від російських обстрілів там не вціліла жодна людська оселя, утім, попри це - місцеві щодень повертаються з евакуації. Тож легке каркасне житло - для багатьох справжній порятунок, йдеться в ТСН.

У селі Посад-Покровське із понад 900 будинків не уцілів жоден, майже половина вигоріли вщент. Тож для людей зводять модульні будиночки, які Україні надали шведські партнери. “Основа з пластику, потім вже утеплюватимуть мінеральною ватою, обливається досками і брезентом”, - пояснюють на будівництві.

17-річний Сашко розповідає, робити не складно: готові комплекти привозять в коробках, як велики конструктор. “Ми по інструкції працюємо”, - розповідає Саша.

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Площа не велика, але за інструкцією тут може розміститися до 5 людей. Разом з будиночком в комплекті є освітлення, обігрівач і вентилятор, а ще - ліжка і спальна білизна. У будинку, який зібрав Сашко, влітку планує жити пенсіонерка Ніна Іванівна. “Гарне, ліжко і матрац гарний такий. Усе новеньке, все чистеньке”, - оцінює жінка.

76-річна пані Ніні мешкає сама, свій напівзнищений будинок відбудовувати не знає як, але планує. Розраховує на допомогу від держави.

Таких обійсть, спалених вщенту в Посад-Покровському близько чотирьохсот, розповідає староста села. Тому тимчасові житла зібрані нашвидкоруч - справжній порятунок. “В нас в селі всього 940 будинків. Усі 940 будинків постраждали. Люди беруть ці будиночки для того, щоб жити в них поки ладнають свій. Нам треба будматеріали - шифер, ліс”, - розповідає староста Посад-Покровського старостинського округу Сергій Кулаковський.

Окрім приватних садиб в селищі розбита школа, дитсадок та клуб, немає і медпункту. Громадські об'єкти влада планує відновлювати першочергово, а от з капітальним ремонтом приватних доведеться почекати, тут пріоритет поки надається тим, кому потрібен мінімальні вкладення: вікна, двері, дах. “В нас уже на рахунках 17 мільярдів коштів, які ми можемо дати людям в буквальному значенні слова. У вигляді, ви знаєте законопроект проголосований, підписаний президентом, ваучерів, якщо повністю зруйноване житло. Або відшкодувати ремонтні роботи. Проблем в коштах, принаймні на первинних етапах, немає. Є проблема у проєктній кошторисній документації, чим якісніше буде відпрацьована формальна частина, за яку відповідальна громада - тим швидше ми почнемо це робити”, - зазначає міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Поки спеціальні комісії на місцях займаються документами - центральна вулиця села перетворилася на склад. Коробками з модульними будиночками тут заставлений буквально кожен сантиметр. Усі кому в процесі відбудови потрібен дах над головою - може його отримати. Доставили сюди 328 комплектів - хоча дехто їх бере, але поки не використовує. “Вона не треба ця палатка. Я взяв, кинув в гараж, хай лежить. А що вона тримає, зараз мороз вдарить і все”, - каже один із місцевих мешканців.

А от Ніна Іванівна, якій вже зібрали модульний будинок, планує в нього заїжджати. Єдина що чекає, аби в селищі відновили електропостачання.

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