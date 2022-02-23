В Станиці Луганській внаслідок ворожого обстрілу горить житловий будинок

На щастя, жертв серед мирного населення немає/

У Станиці Луганській Луганської області проросійські бойовики обстріляли житловий будинок, через що він загорівся. Наразі триває ліквідація пожежі.

Про це повідомив військовий журналіст ТСН Андрій Цаплієнко.

За його словами, 23 лютого до частини № 1 (смт. Станиця Луганська) надійшло повідомлення про те, що в смт. Станиця Луганська на вулиці Ватутіна, 98 горить будівля через ворожий обстріл. Зокрема, у будівлю потрапив боєприпас 122 мм.

За даними ДСНС України, на щастя, жертв серед мирного населення немає. "На місце пожежі було направлено 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу ДСНС. По прибуттю було встановлено, що горить житловий будинок на площі 80 кв. м. Триває ліквідація пожежі", - повідомили рятувальники.

Нагадаємо, незаконні збройні формування РФ на Донбасі продовжують обстріли. Станом на 17:00 23 лютого вони здійснили 59 обстрілів на Донбасі, 54 з яких – із застосуванням важкого озброєння.

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