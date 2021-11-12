В столичному метро знайшли власника святкового пакунка: хто його загубив та що було в коробках

В столичному метро знайшли власника святкового пакунка: хто його загубив та що було в коробках

Цей пакунок Богдан мав вручити близькій подрузі Марії.

Кілька днів тому до бюро знахідок столичного метрополітену принесли пакет зі святково запакованими коробками. Сьогодні їхній власник знайшовся.

Про те, хто він - цей неуважний пасажир, що було в тих коробках та хто в День народження залишився без подарунка - 12 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Так, по пакет із подарунками, який забув у вагоні метро, прийшов молодий юрист Богдан. Як хранителька загублених речей, пані Тамара знахідку одразу не віддала. Богдан мав пройти всі стадії перевірки та довести, що саме він - власник пакунку.

Цей пакунок Богдан мав вручити близькій подрузі Марії і вечірка-сюрприз на честь її Дня народження була без подарунка.

"Я це все організовував і маю ще роботу. Дуже сильно втомився. Їхав з роботи за тортом, забрав подарунки. Я заснув від цієї всієї напруги і коли прокинувся, дивлюсь, "Палац спорту" вже і двері майже зачиняються. Я вистрибнув, вибіг. Та, виходить, пакет там залишився і поїхав", - розповідає хлопець.

Коли зрозумів, що без пакета, побіг у диспетчерську. Працівники перевірили вагони через кілька станцій, але нічого не знайшли.

Новини Києва: знайшовся власник загубленого в метро подарунка

Богдан подзвонив дівчині і все розповів. В те, що знайде загублене - не вірив.

Утім, пакет все ж опинився в бюро знахідок, осів на полиці поруч із телефонами, рюкзаками і навіть пральною машиною та все ж знайшов свого власника. А в коробках був кальян.

Наразі в бюро знахідок метрополітену, на станції "Нивки", залишається ще майже півтори сотні забутих речей. Зберігають їх по пів року. Потім цінне продають і віддають гроші на рахунок метрополітену. Інше утилізовують.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання