В Судані сторони конфлікту погодились на гуманітарне перемир’я, щоб зібрати тіла вбитих і зробити запаси

Після чотириденного конфлікту й напружених переговорів зі Сполученими Штатами, суданські силовики погодилися на 24 години припинити вогонь задля гуманітарної паузи. За цей час загинуло вже щонайменше 185 людей, поранених більше 1800. Державна армія Судану змагається з парамілітарним угрупованням, озброєним Росією, за критичні точки в столиці та регіонах, йдеться в ТСН.

Тіла загиблих годинами лежали на розпечених сонцем вулицях суданської столиці, їх боялися чіпати, бо перестрілки не вщухали. Хто міг вибирався з Хартума, в столиці перебої зі струмом і закінчується вода. “Одного зі студентів вчора було убито, а ми навіть його тіло забрати не можемо. У нас є серьезно поранений. Нам нікуди йти. У нас немає припасів, їжі. Над будівлею постійно кружляють літаки”, - каже місцевий студент Умар.

Мирні заклики Заходу та Ліги арабських держав чотири дні не допомагали, кількість жертв заворушень в Судані зростала щогодини. Ба більше, бойовики парамілітарного угруповання “Сили оперативного реагування” вдерлися до резиденції посла Євросоюзу, погрожували дипломату зброєю. Інші силовики обстріляли конвой американських дипломатів - там теж, завдяки броньованому транспорту, співробітники амбасади відбулися переляком. Два ж дні тому снаряд влучив у резиденцію посла Норвегії - жертв не було, однак споруда постраждала.

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Держсекретар Сполучених Штатів назвав поведінку суданських силовиків необачною, безвідповідальною і небезпечною. “Я зателефонував генералам Бурхану і Хемедті, закликавши обох оголосити перемир’я на добу, аби суданці змогли безпечно знайти свої родини і дістати життєво необхідні гуманітарні речі”, - заявляє Ентоні Блінкен.

Навіть американський держескретар називає віцепрезидента Судану, який підняв заколот, на прізвисько Хемедті - це зменшувальна форма імені Мухамед - генерала ДаГало мало хто в Судані називає інакше вже багато років. Простий погонич верблюдів, він очолив сили оперативного реагування в 2013 році. Вірою і правдою служив диктатору Баширу, познайомився з російською ПВК “Вагнер”, разом з ними прибрав до рук усі основні золотовидобувні шахти Судану. Став найбагатшою людиною країни й утримався при владі навіть тоді, коли диктатора Башира скинули й віддали під суд. Він допомагає Росії вивозити з країни золото тоннами, Кремль у відповідь постачає зброю та військову техніку. Зараз силовики Хемедті продовжують утримувати міжнародний аеропорт суданської столиці. Раніше там згорів принаймні один з двох українських “Боїнгів”, що перебували в Судані в лізингу з початку року, і ще один борт із Саудівської Аравії. “Цивільні люди просто мішені в цій ідіотській бійні, ми нічого не можемо з цим вдіяти. Я ні за кого, обидві сторони пролили немало крові, але ми між ними, як між двох вогнів”, - каже місцевий мешканець Тагрід.

Свідки твердять: силовики почали мародерити, вони вдираються до магазинів і виносять різні речі, зокрема мобільні телефони. Парамілітарне угруповання твердить, що воно такого не робило, це хтось спеціально перевдягся у їхню форму. “Якщо чесно, обидві сторони не виявляють особливого бажання до миру просто зараз. Вони закликають одне одного здаватися. Це не виглядає як готовність допустити посередників до вирішення кризи найближчим часом”, - заявляє спеціальний представник ООН в Судані Волкер Пертес.

Військовий конфлікт всередині Судану зачіпає й інші країни. Повномасштабна громадянська війна, бояться і на Заході, і в регіоні - ризикує викликати велику кризу і продовольчу, і мігрантську. В швидкій перемозі парамілітарного угруповання віцепрезидента Хемедті зацікавлена Росія. Для неї це не тільки золото, а і військова база на березі Червоного моря, яку пообіцяли передати в оренду на 25 років.

Президента Судану, генерала Бурхана підтримують Саудівська Аравія, Емірати та Єгипет. Єгипетські військові - днями навіть потрапили в полон в Судані. “Наші війська брали в Судані участь у спільних навчаннях, це дуже важливо розуміти: вони були там не з військовою метою, не приставали на чийсь бік”, - заявляє президент Єгипту.

Українські громадяни - співробітники авіакомпанії “Скай Ап” - за твердженням авіакомпанії, в безпеці, в них є вода і їжа. Як їх евакуювати поки що не знають, але разом з посольством України в Єгипті намагаються щось вигадати, щойно перемир’я запрацює і вийти на вулицю стане безпечно.

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