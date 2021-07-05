В Тернопільській області голова містечка зробив візитівки із м’яса, щоб популяризувати промисел краю

В подальшому чоловік не виключає, що візитівкою стане, наприклад, шмат шинки.

Міський голова Копичинців - містечка на Тернопільщині, виготовив власні візитні картки з в'яленого м'яса. Завакуумував його, зверху надрукував свої персональні дані та контакти. І тепер роздає потенційним інвесторам, аби репрезентувати місто як ковбасну столицю.

Про креативні контакти дізналась кореспондента ТСН Світлана Павук.

Під час знайомства міський голова Копичинців дарує шматочок м'яса з своїми даними. Чіпси з в'яленої свинини запаковані в прозору плівку, розміром стандартної візитівки. «Ми славні в цьому регіоні виробниками ковбасних виробів, тому зараз ви маєте можливість також скуштувати, взявши мою візитку», - хизується Богдан Келічавий.

Щоправда, є у такої візитки строк придатності – вона може бути поза холодильником протягом тридцяти днів.

Або майже рік у холодильнику, до речі, де сам міський голова і зберігає власні візитівки. Він навіть зняв про це відео. Мовляв, дуже зручно - захотів попоїсти, а нічого немає - перекусив власними візитівками. Ті, кому випала нагода скуштувати підтверджують – добра візитка до пива.

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Місцеві такому піару дивуються. А хтось вважає, що міський очільник мав би зайнятися не піаром, а комунальними проблемами. Та пан Богдан на все дивиться оптимістично. Каже, що все заради реклами громади. «Щоб моя громада чимось відрізнялася і на неї звертали увагу», - запевняє чоловік.

Ці візитівки - демонстраційний варіант, каже міський голова. Не виняток, що далі візитівкою може стати копиченецька ковбаса чи шинка. Бо в маленьких Копичинцях щонайменше з десяток виробників м'ясних виробів.

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