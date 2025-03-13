В Третій штурмовій повідомили, чи відчувалася на фронті пауза в допомозі з боку США

За словами Жоріна, якщо обмеження розвідданими і було, то частковим. Безпосередньо прямої відірваності від інформації не було.
Підполковник ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін відповів, чи відчутні на фронті наслідки переговорів у Джидді, за результатами яких США пообіцяли відновити допомогу і обмін розвідданими.
Про це Жорін заявив в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Тема з Мосейчук".
"По-перше, на фронті такі речі відчуваються не відразу. Треба розуміти, що постачання техніки і розвідданих не є односекундним зі США на лінію фронту. Все це має терміни логістики, доставки, обробки, аналізу та всього іншого", – пояснює військовий.
За його словами, якщо говорити про розвідувальні дані, то вони мають багато рівнів і багато складових. Є складові супутникових даних, з яких можна дізнатися, що відбувається на землі у противника на окупованих територіях або в РФ. Також можуть бути розвідувальні дані через розвідмережу.
"Є дуже багато рівнів. Якщо і обмеження розвідданими було, то воно було частковим, безпосередньо прямої відірваності від інформації на щастя не було", – каже Жорін.
Якщо говорити про постачання техніки, озброєння, то, на думку заступника командира 3-ї ОШБр, на сьогодні на фронті надзвичайно важливим є не сама техніка.
"Надання технологій інколи є важливішим, ніж якийсь танк, який все менше приймає прямої участі в бойових діях", – говорить Максим Жорін.
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Раніше директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард підтвердила, що пауза в обміні розвідувальними даними з Україною скасована.
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