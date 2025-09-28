- Дата публікації
В центрі Одеси продають квартиру за 8 тисяч доларів: площа житла вражає (фото)
Квартира має загальну площу лише 15 м², а кухня — 6 м².
У центрі Одеси продають квартиру за 8 тисяч доларів. Попри привабливу ціну, її площа становить лише 15 квадратних метрів.
Оголошення розміщене на популярному сайті з пошуку нерухомості.
Продавець пише, що однокімнатна квартира розташована в так званому «Царському домі» на третьому поверсі триповерхової будівлі.
Квартира має загальну площу лише 15 м², а кухня — 6 м². В оголошенні йдеться, що в ній встановлено якісні вхідні двері, металопластикові вікна, є лінолеум на підлозі та шпалери на стінах. Усередині також обладнана система індивідуального опалення.
Судячи з фото, квартира потребує ремонту.