Ексклюзив ТСН
274
1 хв

В центрі Одеси продають квартиру за 8 тисяч доларів: площа житла вражає (фото)

Квартира має загальну площу лише 15 м², а кухня — 6 м².

Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
В центрі Одеси продають квартиру за 8 тисяч доларів / Фото ілюстративне

У центрі Одеси продають квартиру за 8 тисяч доларів. Попри привабливу ціну, її площа становить лише 15 квадратних метрів.

Оголошення розміщене на популярному сайті з пошуку нерухомості.

Продавець пише, що однокімнатна квартира розташована в так званому «Царському домі» на третьому поверсі триповерхової будівлі.

Квартира в Одесі за 8 тисяч доларів

Квартира має загальну площу лише 15 м², а кухня — 6 м². В оголошенні йдеться, що в ній встановлено якісні вхідні двері, металопластикові вікна, є лінолеум на підлозі та шпалери на стінах. Усередині також обладнана система індивідуального опалення.

Квартира в Одесі за 8 тисяч доларів

Судячи з фото, квартира потребує ремонту.

Квартира в Одесі за 8 тисяч доларів

