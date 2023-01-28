“В туалетах такого немає”: росіяни понищили лікарню Високопілля, безчинствували і в селищі

Селище Високопілля на Херсонщині пережило пів року окупації - там, кажуть місцеві, кілька десятків убитих і зниклих безвісти. Навіть після п’яти місяців волі до нормального життя повернутись тут не можуть, йдеться в ТСН.

У колишній лікарня, яка була перетворена на штаб окупантів, тепер навіть не можливо стояти, не те що обстежувати людей. “Бруд і не просто бруд, а нагидили. В туалетах мабуть такого немає, як те, що вони залишили після себе. Це був один з кабінетів рентгенологічних, на стінці ви бачите згорівший дентальний апарат, який був останній з нових апаратів. Таке з кожним кабінетом. Що не могли забрати, просто трощили”, - каже директорка Високопільської лікарні Наталія Корнієнко.

На п’ятому поверсі сиділи снайпери, а у підвалі російські лікарі облаштували шпиталь. Тепер частину поверхів доведеться зносити, тож аби місцевим було, де лікуватись, під поліклініку виділили інше приміщення. Воно тісне, побите, але все ж ціліше. Щодня сюди звертаються до 40 пацієнтів.

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Після звільнення Високопілля ще півтора місяці було під обстрілами. Росіяни добивали те, що не встигли знищити. Нинішнє приміщення поліклініки майже не мало цілих вікон, дах був побитий, усюди дірки від ворожих снарядів. Допоміг сусідній Криворізький район. “Ми забезпечили теплом ці будівлі і є світло в них перезимувати. Люди можуть прийти і отримати ці самі необхідні медичні послуги”, - кажуть в ОВА.

Пані Наталя прийшла до лікарні, бо після пережитого в окупації скаче тиск. Згадує як росіяни ледь не вбили її чоловіка, а хату - знищили. “Вони танком одним заїхали. Він тільки вийшов із хати в сарайчик і тут як шарахнуло, вся хата повністю, ми лишились бомжами, в нас немає нічого”, - розповідає жінка.

З трьома дітьми, чоловіком та батьками окупацію у Високопіллі пережила і Юлія. Усі тулились у сусідському підвалі, боялися втікати через постійні обстріли та погрози окупантів. “В нього була така фраза: “Хоч малий, хоч старий, розстріл на місті. Все він забрав - і техніку, і в дітей позабирав, іграшки навіть”, - розповідає про один із налетів росіянина-окупанта.

Чоловік Юлії розповідає, як ховав п’ятьох вбитих росіянами людей. Зараз допомагає ексгумувати їх і інші тіла, аби поліція зафіксувала злочини РФ. “Викопали всю сім’ю. Ті, хто пограбував їхній сейф, забрали в них, вони пішли пожалілись до їхнього командира, і потом на вечір приїхали їх розстріляли, просто в голову. Ще багато людей зниклих безвісти, ніхто не знає, де вони”, - розповідає Сергій.

Діти у Високопіллі грають на розбитих подвір’ях. Батьки латають діри у побитих хатах і радіють, що рідним селищем вже не їздять російські танки.

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