В "Укравтодорі" пообіцяли до кінця року у Запоріжжі запустити повноцінний рух вантовим мостом через Дніпро

За 3 роки чиновники планують завершити ще два великих проєкти - відновити міст у Кременчуці та побудувати новий у Ямполі через Дністер.
До кінця року у Запоріжжі запустять повноцінний рух вантовим мостом через Дніпро, на повну потужність міст через Хортицю запрацює вже наступного року.
Про це 21 вересня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Це сьогодні пообіцяли в "Укравтодорі". А за 3 роки чиновники планують завершити ще два великих проєкти - відновити міст у Кременчуці та побудувати новий у Ямполі через Дністер. Він з'єднає Україну та Молдову. Дорожники вже виміряли - це буде найкоротший шлях з Києва до Кишинева. Натомість, кажуть в "Укравтодорі", головне завдання наразі не будувати нові, а терміново ремонтувати аварійні мости. За два роки вже відновлено понад 400 з них, на черзі ще півтори сотні мостів, які чекають термінового ремонту.
"В наступному році ми плануємо завершити Запорізький міст, автотранспортну магістраль, потім ми за 3 роки плануємо виконати Кременчуцький міст, а також Ямпільський", - зазначив заступник голови "Укравтодору" Андрій Івко.
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