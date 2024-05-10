В українців можуть почати вилучати авто для потреб ЗСУ: як це відбуватиметься і чи компенсуватимуть вартість

Громадян, які мають у власності більше за одне авто, можуть змусити віддати транспорт на користь ЗСУ. Це передбачено законом про мобілізацію, який набирає чинності вже 18 травня. Раніше на потреби Збройних сил забирали транспорт тільки в юридичних осіб. Тепер представники ТЦК зможуть мобілізовувати авто чи водний транспорт і в громадян.

Як це буде на практиці, і яку частку техніки доведеться віддати підприємцям, згідно з новим законом - намагалася з'ясувати кореспондентка ТСН Валентина Доброта.

Українці почали перереєстровувати свій транспорт

Микола Рудик - керівник сервісного центру МВС каже, що попит на їхні послуги останнім часом порівняно з березнем значно зріс. Найпопулярніша тепер опція - перереєстрація транспортних засобів за договором дарування родичам.

"У березні кількість таких операцій було з пів тисячу. А в квітні вже переступила за п'ять тисяч", - каже він.

Сервісний центр

Українці, на яких зареєстровано два і більше транспортних засобів, два авто чи скажімо легковик і мотоцикл, чи вантажівка - поспішають їх переписати. Це люди перестраховуються, щоб у них не відібрали транспорт на потреби армії. У ТЦК для перереєстрації їм іти не потрібно.

У кого можуть вилучити авто і як це відбуватиметься

У звичайних українців забиратимуть авто вибірково. Те, що підходить для оборонних потреб. Але які саме моделі, - в законі не прописано.

"Це вже залежить від ТЦК, який визначає категорії транспортних засобів, які вони потрібні", - каже нардепка Юлія Клименко.

Вона пояснює, що Міністерство оборони має визначити категорії автомобілів та водних засобів, та занести до реєстру. І мобілізаційні замовлення мають спиратися саме на нього.

"Можуть не вилучити, можуть вилучити з майбутньою компенсацією, можуть повернути після демобілізації, тобто це вже питання, що визначить ТЦК і, безумовно, в момент вилучення, чи платного, чи безоплатного, повинно бути складатися документи. Чіткі акти, де чітко написано, в якому стані машина, якого вона року, хто власник, номери і так далі, що коли ви будете розшукувати свою машину після закінчення війни або, скажімо так, отримувати компенсацію, у вас були якісь папери про вилучення, тому віддавати транспортні засоби без документів громадяни не повинні", - каже нардепка.

Юлія Клименко

Фермер розповів, скільки техніки вилучили у нього

Звичайних людей мобілізація транспорту торкнеться вперше. А от у юридичних осіб техніку на користь армії вилучають від 2014 року, тільки-но почалися воєнні дії на сході країни.

У фермера Юрія Павлушка земля в двох областях - на Київщині та Житомирщині. Два "Камази" для оборони країни він віддав іще десять років томц. Із 22 -го року, потреби армії, каже, лише зросли.

"Все на фронт треба, в основному "Камази", які можуть тягати пушку, перевозить снаряди", - каже Юрій Павлушко.

Його фермерське господарство для оборони країни загалом уже віддало 9 "Камазів", 3 "газони", а ще купили 5 позашляховиків. Але вся техніка, що лишилася - під пильним оком ТЦК.

Скільки загалом вилучено техніки за 10 років війни - такої статистики немає. Відомо, хіба що добровільно - з початку повномасштабного вторгнення через сервісні центри МВС на фронт передано понад три тисячі авто.

Юрій Павлушко

Які є побоювання у людей

Скільки техніки кожна галузь економіки має віддати на потреби армії - ці норми має прописати уряд. Поки що цих лімітів ніхто не бачив - каже нардепка Юлія Клименко. Підприємці вже побоюються, якщо техніки заберуть багато, - їм доведеться йти в тінь чи взагалі закритися. Щоправда, публічно не хочуть про це говорити.

"Зараз просто це все розповзеться по фізичних особах, перереєструється на фізичні особи і замість того, щоб держава бачила підприємства логістичне, яке платить податки, яке платить зарплату, яке платить ПДФО в місцеві бюджети, зараз це все розійдеться на фізичних осіб і це штовхне ці сектори де-факто в чорний ринок", - каже Юлія Клименко. .

Побоювання бізнесу не на порожньому місці. Як приклад, - історія із Запоріжжя. Там офіцер військкомату, який відповідав за мобілізацію транспорту, вилучав авто на свій смак і за відсутності лімітів. У березні 2022 року в одного підприємства він забрав техніки загалом на 11 мільйонів гривень.

Підприємства переживають не лише за ліміти того, що можуть вилучити. У темі мобілізації транспорту є багато інших запитань. Адвокат Юрій Бауман каже, що негативний досвід уже був.

Мобілізовану техніку в підприємств чи звичайних людей повернуть лише після оголошення демобілізації. Якщо вціліла. За втрачені авто, - впродовж місяця після демобілізації мають виплатити балансову вартість зафіксовану при його вилученні.

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