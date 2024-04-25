В українців забиратимуть авто на потреби ЗСУ: що відомо про резонансні норми у законі про мобілізацію

Представники ТЦК та СП зможуть мобілізувати не лише військовозобов’язаних, а й авто на потреби ЗСУ. Ба більше, навіть машини нардепів. Все відповідно до норм закону про мобілізацію, який нардепи самі ж і проголосували.

До чого готуватися водіям та власникам автомобілів та які машини можуть опинитися у військових із автопарку народних депутатів - дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Депутати "поділяться" своїми авто

Маєш дві автівки: будь напоготові віддати одну на ЗСУ. Такими є правила нового закону про мобілізацію, який нещодавно підтримали депутати. Зрозуміло, що не всім така норма до вподоби. І, як виявилося, навіть самим депутатам, які ухвалили цей закон. У них також можуть конфіскувати машину на потреби ЗСУ.

Закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" прямо не забороняє забирати авто у можновладців. Інші нормативно-правові акти, що регулюють статус та діяльність народних депутатів, також не містять норм, які б забороняли мобілізацію їхніх автівок. Таку думку висловила виданню "Телеграф" адвокат Тетяна Книш.

"Норма про те, що депутати не підглядають мобілізації, не поширюється на іншу статтю щодо військово-транспортного обов’язку (коли можуть мобілізувати транспортний засіб). І це стосується в тому числі народних депутатів, якщо у них є на праві власності транспортні засоби у кількості більше одного. У законі чітко визначили: якщо у громадянина є лише один транспортний засіб, то він не підлягає мобілізації. А якщо декілька — транспортний засіб можуть мобілізувати. І немає прямої норми, яка забороняла б мобілізувати транспортний засіб саме у народних депутатів. Тому у них так само можуть мобілізувати транспортні засоби. Немає прямої заборони. Взагалі", - зазначила вона.

Адвокат пояснює, що у законі про мобілізацію використовується слово "громадяни", коли говорять про тих, у кого можуть мобілізувати авто. Тому народні обранці підпадають під дію цієї норми, попри недоторканність.

У кого вилучатимуть авто на ЗСУ

Однак, відповідно до закону, вилучатимуть не всі машини і не у всіх, тобто є окремі категорії власників і транспорту, яких може торкнутися мобілізація авто. Окрім органів влади, цей обов’язок поширюється на підприємства, установи, зокрема на залізницю, порти, аеропорти, нафтобази, автозаправні станції дорожнього господарства та інші підприємства, які забезпечують експлуатацію транспорту, а також на громадян. Однак, у Раді запевнили, що 90% громадян точно не варто перейматися щодо цих норм. Забирати легкові авто у пересічних українців не будуть, пояснював раніше і представник Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

"Якщо є більш ніж один транспортний засіб, якщо вони можуть потенційно бути пристосовані до виконання завдань сектору безпеки і оборони, то вони можуть бути вилучені. Але йдеться винятково про специфічні транспортні засоби, тобто легковий автомобіль звичайний точно не потрібен для Збройних сил», - пояснив він.

Схема мобілізації авто

Для ЗСУ більше знадобляться вантажівки, спеціальна техніка, позашляховики. Водночас остаточного переліку поки не існує, бо у законі прописані лише "транспортні засоби" без уточнень, які саме. Список необхідних авто формують ЗСУ, після цього в областях формують мобілізаційне замовлення.

Також відомо, що мобілізовані транспортні засоби буде заборонено продавати, перереєстровувати, відправляти за межі України чи навіть в іншу область. Протягом 30 діб після демобілізації їх повинні повернути власникам.

Автопарк нардепів

Автопарк народних депутатів досить великий і різноманітний. За документами народні обранці їздять на машинах дружин, матерів, братів або на орендованих. Але все ж є і ті, хто офіційно має кілька автівок, які стовідсотково підійдуть українській армії.

Журналісти видання "Телеграф" назбирали кілька десятків прізвищ таких автобаронів. Наприклад, Геннадій Вацак, група "Довіра", має 4 мікроавтобуси Mercedes-Benz Sprinter, оформлених на нього особисто. Олексій Кучеренко з фракції "Батьківщина" також має чотири машини, з яких дві - позашляховики Toyota Land Cruiser 2013 року та Toyota Land Cruiser Prado 2007. Миколаївський нардеп Артем Чорноморов зі "Слуги народу" має дві автівки, серед яких - популярний позашляховик Lexus RX 350 2006 року. І цей список можна продовжувати і продовжувати.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: МОБІЛІЗАЦІЯ АВТО: чий транспорт можуть конфіскувати на користь ЗСУ?

Примітно, що попри слова влади, що ймовірність вилучення саме легкових авто доволі низька, серед вже пересічних українців значно зріс запит про "перереєстрацію авто", зокрема через "Дію". Громадяни все більше почали переоформлювати авто на інших членів сім’ї або навіть дарувати свої машини.

За весь березень перереєстрували понад 74 тисячі авто, а з початку квітня – вже майже 111 тисяч. У 5 разів збільшилася кількість перереєстрацій за договором дарування. Відповідну статистику можна подивитися на сторінці головного сервісного центру МВС.

У новому законі також прописані обмеження щодо осіб, які ухиляються від мобілізації. Зокрема, їх позбавлятимуть прав керування транспортними засобами. Щоправда, тут є винятки. Обмежувати не будуть у двох випадках:

якщо встановлення такого обмеження позбавляє особу основного законного джерела доходу (під цю категорію підпадають усі водії, які працюють на підприємства або організації, ФОПи, таксисти)

якщо особа використовує транспортний засіб у зв’язку з інвалідністю чи перебуванням на його утриманні особи з інвалідністю I, II групи або дитини з інвалідністю.

Нагадаємо, ТСН.ua публікував матеріал про вилучення транспорту на потреби ЗСУ. Все, що про це відомо - читайте ТУТ.

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