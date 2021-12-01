В Україні 257 тисяч людей живуть з ВІЛ: у яких областях найбільше і де можна безкоштовно перевіритися

В Україні 257 тисяч людей живуть з ВІЛ: у яких областях найбільше і де можна безкоштовно перевіритися

Сьогодні – Всесвітній день боротьби зі СНІДом.

В Україні близько 257 тисяч людей живуть з ВІЛ. На жаль, кожен третій ВІЛ-позитивний українець не знає про свій статус через нехтування безкоштовною можливістю зробити тест на цю інфекцію.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сказав на брифінгу 1 листопада.

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За його словами, найбільше ВІЛ-інфікованих у південно-східних областях - Одеська, Дніпропетровська, Миколаївська та Донецька. Національна стратегія подолання епідемії ВІЛ, як пояснив голова МОЗ, спрямована на профілактику, своєчасну діагностику захворювання, догляд та лікування.

"Епідемія ВІЛ-інфекції в Україні є другою за величиною серед країн Східної Європи та Центральної Азії. Завдяки спільним зусиллям медичних закладів та громадських організацій навіть в умовах карантинних обмежень через COVID-19 минулого року 2.5 млн людей обстежились на ВІЛ, у 19 тисяч було виявлено ВІЛ та 18 тисяч почали лікування. На фоні масштабного розширення доступу до антиретровірусної терапії захворюваність на ВІЛ-інфекцію стабільно знижується", - наголосив Ляшко.

Очільник МОЗ уточнив, що торік 2,5 тисячі людей з ВІЛ померли. Основна причина цих наслідків – пізня діагностика хвороби.

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"Попри всі наші зусилля, у кожної третьої людини вперше ВІЛ-інфекцію було виявлено вже на стадії СНІДу. Кожен третій ВІЛ-позитивний українець не знає про свій статус. Це відбувається тому що люди нехтують доступною і безкоштовною можливістю зробити тест на ВІЛ-інфекцію", - вказав Ляшко.

Зокрема, протестуватися на ВІЛ можна у сімейного лікаря, в будь-якому закладі охорони здоров’я, який надає медичну допомогу в межах програми медичних гарантій та в пунктах тестувань неурядових організацій.

"Через пандемію COVID-19 ми бачимо суттєве зниження тестування ВІЛ-інфекції та вірусні гепатити. Це знижує рівень виявлення цих хвороб і відтерміновує доступ до лікування. Препарати для лікування ВІЛ-інфекції, закуповуються за кошти державного бюджету, є в наявності і повністю безкоштовні для українців", - додав очільник МОЗ.

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