В Україні 70 медиків підозрюють у підробці COVID-сертифікатів: їм загрожує в'язниця

В Україні COVID-сертифікати підробляють шахраї, лікарі та туроператори.

В Україні проти понад 70 медиків правоохоронці відкрили кримінальні провадження через підробку COVID-сертифікатів. Їм загрожує до 5 років позбавлення волі.

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Про це в програмі “Право на владу” на “1+1” сказав голова Національної поліції Ігор Клименко.

В Україні через фальшиві COVID-сертифікати відкрили 870 кримінальних проваджень.

"На сьогоднішній день ми маємо 870 кримінальних проваджень і 92% з цих кримінальних проваджень стосуються саме підробки документів. Потім іде шахрайство, потім - несанкціоноване втручання в комп'ютерні та електронні мережі. Перше - це шахрайські дії. Їх можна оцінювати по-різному. Сидить наш громадянин вдома, на ксероксі виготовляє COVID-сертифікати і потім через мережу Інтернет їх продає. Звичайно, ми відслідковуємо ці продажі та вилучаємо "сертифікати". Або ж шахраї працюють з місць позбавлення волі і просто вимагають гроші у громадян на карткові рахунки", - пояснив Ігор Клименко.

Голова Національної поліції наголосив, що продають фальшиві COVID-сертифікати також і медики. Проти 70 лікарів та медпрацівників уже відкриті кримінальні провадження.

"Більш небезпечно і не зрозуміло громадянам України - це коли люди, які покликані захищати, лікувати хвороби вдаються до підробки документів. Більш того, вони користуючись доступом до державного реєстру таким чином заробляють гроші. Я хочу сказати, що таких проваджень у нас більше 70 стосовно лікарів та медпрацівників. За це їм загрожує до 5 років ув'язнення. І наступна категорія - це туроператори, які пропонують цілі пакети. І в цей туристичний пакет також входить COVID-сертифікати", - наголосив Ігор Клименко.

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Нагадаємо, в Польщі виявили понад 500 українців із фальшивими COVID-сертифікатами.

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