В Україні пенсіонер винайшов унікальну конструкцію: у нього завжди є світло і вона дивує перехожих

Пенсіонер Олександр Клименко власноруч збудував вітрогенератор та додав до нього кілька сонячних панелей та змайстрував пристрій, що обертає їх упродовж дня.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

75-річний Олександр Клименко встановив на своєму дворі вітрогенератор. Звичайна вишка здавалася конструктору надто банальною, тож він вирішив додати роботі краси і вийшла "Ейфелева вежа".

"Бачив я Ейфелеву вежу і думаю, невже я щось похоже не зроблю. І оце я робив 6 місяців варив. 16 пачок електродів спалив. Хто не їде, не йде зупиняються біля двору, виходять і дивляться", - каже пенсіонер.

Будувати вітряк Олександр почав як вийшов на пенсію. Згодилася і будівельна освіта, і конструкторський досвід набутий протягом життя. А потім чоловік додав до конструкції ще й сонячні панелі. І аби давали кращий результат - збудував для них спеціальний механізм, щоб обертає їх за сонцем.

Олександр Клименко

Усе і вишку, і вітряк, і обертальний механізм чоловік зробив за власним проєктом із металобрухту. Вітряк та сонячні панелі зробили оселю Олександра Клименка абсолютно автономною. Тож торік їхній будинок перетворився на "пункт незламності" для усієї вулиці.

"Приходили сусіди, потрібно, то павербанки зарядити, то мобільні телефони, а немає. Каже мені на роботу, а в мене не працює комп'ютер, та сідай будь ласка", - каже дружина конструктора Лідія Клименко.

Вірна помічниця конструктора пані Лідія, з якою він разом вже 42 роки. Бути дружиною винахідника, зізнається жінка, не завжди просто, але цікаво.

А тепер ще й тішиться, що блекаут їм тепер не загрожує, адже подвір'я повністю автономне. Більше того сонце і вітер зігріють та освітять не лише їх, адже енергією домашньої електростанції подружжя готові ділитися з усіма сусідами.

Підкорив енергію вітру та сонця: чоловік власноруч забезпечив оселю електроенергією

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