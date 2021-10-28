В Україні 80% шпиталізованих пацієнтів з COVID-19 - киснезалежні

Інфіковані пацієнти споживають значно більше кисню, ніж раніше.

Наразі 80% госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом - киснезалежні.

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За словами голови міністерства, споживання кисню зросло у "п'ять, сім, десять разів".

"Коли говорять, що кисню залишається на один-два дні. Давайте (як приклад - Ред.) візьмемо ЦРЛ. Поставлена або киснева станція, або кріоциліндр на дві тони. Споживання кисню - півтори тони в день. Раніше дві тони вистачало на сім-десять днів. Підвозила цистерна раз на тиждень. Зараз доводиться підвозити раз в день, раз на два дні - для того, щоб повінстю поповнювати запас", - повідомив Ляшко.

Віктор Ляшко: "80% госпіталізованих пацієнтів киснезалежні"

Як повідомлялося, в Україні два заводи з виробництва медичного кисню призупинили роботу через регламентні роботи на 10-15 днів. Ще в одного виробника на західній Україні виникли технічні несправності.

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