В Україні – ажіотаж на ринку дров: стали відомі ціни та про відкриття Інтернет-магазину

На сьогодні на ринку дров – певний ажіотаж, адже українці активно запасаються ними на зиму. Процедуру закупівлі дров суттєво спростили, а невдовзі запустять роботу ще й відповідного Інтернет-магазину.

Порівняно з минулим роком, ціна на дрова в Україні зросла приблизно на 25%

Про це розповів голова Державного агентства лісових ресурсів Юрій Болоховець у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Українці вже так активно запасаються дровами. На ринку спостерігається певний ажіотаж, але я запевняю, що все буде добре. До опалювального сезону кожна родина, кожне підприємство буде забезпечене дровами", – сказав очільник Держлісагентства.

Він також повідомив про суттєве спрощення процедури виписки дров.

"Сьогодні треба звернутися безпосередньо в лісництва. Їх у нас в Україні – 1560 плюс інші лісокористувачі, де ви можете зробити заявку на дрова, оплатити її або через "Приват24", або через термінал, і потім вирішити питання стосовно доставки. Можна замовити з доставкою, можна забрати прямо дрова в лісі", – пояснив Болоховець.

Крім того, він повідомив, що міністр захисту довкілля Руслан Стрілець поставив завдання – до початку опалювального сезону створити Інтернет-магазин дров, який буде уніфікований для всієї країни. Тобто, не виходячи з дому, можна буде замовити дрова будь-якої породи, а також колоті або не колоті.

"Порівняно з минулим роком, ціна на дрова зросла приблизно на 25%. Передусім, це пов’язано зі зростанням цін на енергоносії, пальне, які використовуються для заготівлі дров. Ціну на дрова встановлюють обласні адміністрації", – розповів голова Держлісагентства.

"Ціна різна. На півночі, звичайно, дрова дорожчі – в межах від 500-600 гривень за метр кубічний. На півдні, на заході вони дешевші – більше 200 гривень за метр кубічний. Я маю на увазі дрова заготовані, які знаходяться в лісі. Звичайно, транспортування, рубання, переміщення – це суттєві додаткові витрати", – додав посадовець.

В Україні запускають інтернет-магазин дров: які ціни

Нагадаємо, опалювальний сезон 2022-2023 в Україні планують розпочати після 15 жовтня, зважаючи на погодні умови. Цієї зими ціна на газ для населення не зміниться. Вона становитиме 7 420 грн за 1 тис. куб.

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