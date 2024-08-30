В Україні батьки судяться з невісткою за ембріони їхнього покійного сина: шокувальні подробиці

Жінка каже, що хоче дітей, проте їй потрібно оговтатися через втрату коханого.

Батьки після смерті єдиного сина хочуть відсудити у невістки ембріони, які були створені завдяки репродуктивним технологіям. Спочатку вони тиснули на дружину свого сина, щоб вона перенесла ембріони якомога швидше і народила їм онуків. Коли отримали відмову, бо та не могла оговтатися від смерті коханого чоловіка і перші місяці жила на заспокійливому та снодійному, то пішли до суду.

Такого процесу в Україні ще не було. Чому експерти називають цю справу сумішшю середньовіччя і найновіших технологій – ексклюзивна тема від Ірини Маркевич.

Жінка пережила смерть чоловіка, а його батьки вимагають від неї онуків

Анастасія прожила у шлюбі з Олександром 5 років. Мріяли про дітей, але довелося звертатися по допомогу до репродуктологів. І в лютому 2022 року у них було 6 ембріонів.

"На початку березня ми планували перенесення ембріона, в лютому почалася війна, і не знаючи, що буде далі, ми вирішили почекати трохи, щоб ухвалити якесь рішення", – каже жінка.

Однак уже за місяць Олександр потрапив до лікарні з сильним болями в животі.

"Йому зробили операцію, сказали, що неспецифічний язвений коліт. Він був у реанімації. В останні дні я була з ним до останнього... Вийшов лікар і сказав, що він помер", – згадує Анастасія.

Від цього моменту її життя перетворюється на пекло. Вона важко переживає смерть коханого чоловіка. Горем убиті й батьки Олександра. В родині завжди були гарні стосунки, але все змінюється, коли свекри починають вимагати, щоб Анастасія йшла до клініки та якнайшвидше народила їм онуків.

Анастасія та Олександр

"Як я можу народжувати дітей, якщо я п'ю заспокійливе, снодійне. Я не можу спати, про яких дітей йдеться. Потім пішло про те, що якщо ти не можеш – давай запросимо сурогатну матір, хай вона народить цих дітей. Я їм сказала, що рік після смерті, я не готова про це говорити", – згадує жінка.

Анастасія переконує, що на цьому ґрунті розвивається конфлікт – батьки чоловіка просять виїхати з його квартири, примушують відмовитися він спадщини і переривають усі контакти. Настя шукає розради в роботі – вона фахівчиня в ІТ-сфері, отже, знаходить нову роботу і іде з країни. Вже за кордоном вона дізнається – свекри намагаються відсудити її ембріони.

Батьки покійного чоловіка вимагають продовження роду

Цей судовий процес триває понад рік. Інтереси Володимира та Тетяни Кузьменків представляє адвокат. Саме він передає їх точку зору в цій справі.

"Мої клієнти – літня подружня пара. Син єдиний, він помер. І вони хочуть продовження роду, а відтак претендують на кріоконсервовані ембріони. У них були домовленості з жінкою їхнього сина, проте ці домовленості не були реалізовані, і відповідно вона відмовилася на запліднення, і вони змушені були звернутися до суду. Вони хочуть реалізувати волю за життя свого сина, хочуть використати ці кріоконсервовані ембріони для народження дитини", – каже адвокат Кирило Федорчук.

Що каже адвокат Анастасії

Адвокат захисту в суді пояснює, що ембріони не можуть переходити у спадок до родичів. У їх складі генетичний матеріал не лише сина Кузьменків, але і яйцеклітина Анастасії. І нагадує, що в Україні не можна скористатися сурогатним материнством з соціальних мотивів.

"Я хочу дитину, щоб продовжити рід, я хочу більше дітей, я хочу дитину від тої жінки чи демографічна криза – це нонсенс, це абсурд! Є ще один момент у законодавстві – послугами сурогатної матері, яка виношує дитину, можуть скористатися подружні пари, які лікують безпліддя", – каже адвокат Анастасії Владислав Бобух.

Коли можна скористатися сурогатним материнством

Водночас є чіткий перелік діагнозів, який засвідчує, що жінка не може виносити дитину.

"Сурогатне материнство – це коли у людей є проблеми з безпліддям. Подальша реалізація цього ембріона, я не впевнена, що його взагалі можна реалізувати", – каже експертка з медичного права Олена Бабіч.

Експертка вважає дивовижею, що такий процес взагалі триває. В одній справі зійшлися високі технології репродуктивної медицини і середньовіччя.

"Це такий прецедент, що кожна жінка має запитувати батьків свого чоловіка, що робити з ембріонами – народжувати від їхнього сина чи робити переривання вагітності, тобто вирішує не жінка, розпоряджатися буде не вона, а бабуся з дідусем", – пояснює експертка.

Адвокат родини Кузьменків каже, його клієнти усвідомлюють, що скористатися ембріонами на цьому етапі в Україні не можуть. Однак вони сподіваються, що в майбутньому ситуація зміниться, і розраховують на тривалий процес.

"У разі успішного завершення цієї справи на користь моїх клієнтів і визнання за ними права використання, можливо, на той момент уже використання цих біологічних матеріалів можливе, на той час уже буде інше законодавство, тому що йдеться про тривалий процес", – каже адвокат подружжя.

Експертиза може зашкодити ембріонам

Зокрема, вони домоглися від суду генетичної експертизи, не дивлячись на те, що це може зашкодити ембріонам.

ТСН на запит отримала відповідь від експертно-криміналістичного центру МВС, в якій повідомили, що проведення такого дослідження передбачає повне або часткове знищення ембріона.

Це перший і єдиний процес в Україні, коли судяться за ембріони. Водночас вони під арештом і майбутня мама ними скористатися не може.

"Звичайно, я хотіла б народити дитину від цього чоловіка, я його дуже кохала. Я хочу мати цю можливість у майбутньому", – каже жінка.

Анастасія

На рішення цього суду чекає вся медична спільнота, бо, власне, воно може стати прецедентом для будь-якої пари, яка має заморожені ембріони.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН НОВИНИ за 30 серпня 2024 | Новини України СЬОГОДНІ НАЖИВО

Читайте також: