В Україні батьки вимагають від невістки ембріони їхнього покійного сина: суд ухвалив шокувальне рішення

Суд ухвалив несподіване рішення у справі про ембріони / © pixabay.com

У скандальній справі, за якої стежила вся Україна, винесено рішення. Після смерті єдиного сина, батьки заповзялися забрати ембріони у своєї невістки. І суд вирішив віддати три зародки з шести — літнім людям, щоб ті продовжили рід завдяки сурогатному материнству. В Україні заборонене сурогатне материнство за соціальними показниками, тільки за медичними.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Маркевич.

Рішення суду здивував

Центральний районний суд Дніпра. Упродовж двох років тут слухали справу про боротьбу за ембріони. До неї була прикута увага чи не усіх репродуктологів, юристів та медичної спільноти України. І ось фінальна точка. Суддя Сергій Єдаменко зачитує рішення: «Визнати право Кузьменко Тетяні Анатоліївні та Кузьменко Володимира на подальшу реєстрацію, яка може народитись з використанням репродуктивних технологій через сурогатне материнство з використанням трьох кріоконсервованих ембріонів».

Ці кілька фраз перевертають сферу репродуктивної медицини догори дриґом.

З чого почалась справа

Ця справа почалася з сімейної драми. Молоде подружжя Анастасія та Олександр лікуються від безпліддя. Завдяки репродуктивним технологіям отримують 6 ембріонів. Лікарі не встигають перенести зародки в утробу, щоб Анастасія виносила малюків, як Олександра раптову госпіталізують і він помирає.

Невдовзі після похорону, батьки Олександра — Володимир і Тетяна Кузьменки наполягають, щоб невістка йшла у клініку, переносила ембріони, і якнайшвидше народжувала онуків.

«Я п’ю заспокійливе снодійне я не можу спати? Про яких дітей йде мова? Потім пішло про те, що якщо ти не можеш давай запросимо сурогатну матір, хай вона народить цих дітей. Я їм сказала що рік після смерті я не готова про це говорити», — каже вдова Анастасія Кузьменко.

На цьому ґрунті розвивається конфлікт — батьки чоловіка просять виїхати з його квартири, примушують відмовитися він спадщини та подають позов до суду, аби забрати кріоконсервовані ембріони.

«Мої клієнти літня подружня пара, син єдиний, син який помер. Вони хочуть реалізувати волю за життя свого сина, хочуть використати ці кріоконсервовані ембріони для народження дитини», — каже адвокат родини Кузьменків Кирило Федорчук.



У суді адвокати Кузьменків наполягають, що ембріони — це частина спадщини їх сина. Як речі, квартира чи машина. Через те що від спадщини Анастасія відмовилася, то і ембріони, на думку батьків її чоловіка, мають успадкувати вони.

Захисники Анастасії нагадують судді, що ембріон — це клітини двох людей, Олександра, що помер і Анастасії, яка жива. Ембріони не можуть переходити у спадок до родичів, бо це не речі. Поки розглядалася ця справа, парламентарі ухвалили закон, де чітко зазначено, що навіть у випадку військових — у разі загибелі, їхні клітини, а тим більше ембріони належать, лише партнеру, який залишився живий, і ними не можуть скористатися близькі родичі.

«Після смерті одного з подружжя всі права на біологічний матеріал переходить до іншого з подружжя і право використання є одноособовим і відповідно Анастасія підписала аналогічний договір в медичному закладі. Це не може буди предметом угоди продати обміняти подарувати передати в спадок», — каже адвокатка Анастасії Кузьменко Людмила Кириленко.

Що відомо про рішення суду

Однак ці аргументи суд не бере до уваги і виносить рішення, де 3 ембріони передаються бабусі і дідусеві, а три залишаються мамі. При цьому, у залі суду лунає і медичне маркування ембріонів — тобто батькам померлого Олександра мають віддати двох дівчаток і хлопчика.

Суддя оголошує, що літня пара може скористатися сурогатним материнство, а народжених дітей зареєструвати, як власних.

При цьому в Україні заборонене сурогатне материнство за соціальним принципом. Щоб дитину для пари виносила стороння жінка, пара має лікуватися, і мати чіткі показники, коли жінка не може виносити малюка — наприклад відсутність матки. Лише тоді пара може скористатися послугами сурогатного материнства.

Тобто жодна клініка, що має ліцензію і працює легально в Україні не може допомогти Кузьменкам стати батьками дітей свого сина.

Анастасія збирається подавати апеляцію. Якщо буде потрібно, то і касацію, і звертатися до Європейського суду.

«Мої діти ще не народжені, але вже арештовані 2 роки», — каже вона.

І адвокатка Анастасії налаштована на такий довгий процес захисту прав її клієнтки.

Репродуктологи наголошують — якщо рішення, яке виніс суддя Сергій Єдаменко не оскаржити, у зоні ризику опиняються усі пари, що лікуються від безпліддя. Тобто їх родичі з обох сторін за аналогією до цього рішення суду можуть претендувати на їх генетичний матеріал.

