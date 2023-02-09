В Україні блокують податкові накладні: чим це загрожує та що кажуть підприємці

В Україні податкові накладні блокують без зрозумілих для бізнесу причин, а ПДВ за ними не повертається. Тоді як голова податкового комітету Данило Гетманцев звітує про рекордні надходження до бюджету за рахунок зростань надходжень за цим податком. За неофіційними підрахунками бізнес асоціацій, під своєрідні санкції податкової потрапила чи не половина підприємств України.

Подробиці блокування податкових накладних - у сюжеті ТСН.

Фермер Михайло Блонський із Меджибожа керує сімейним бізнесом: вирощує сою, пшеницю, гречку. Артем Кравченко займається гуртовою торгівлею у Кропивницькому - кавою та чаєм. Підприємець Едуард Літун із Хмельницького офіційний дистриб’ютор технологічного обладнання, яке він продає та встановлює. Кожен з них займається бізнесом багато років і має своє "ноухау" як заробляти гроші. Вони живуть у різних містах, але одна обставина їх об’єднує: і в Михайла, і в Артема, і в Едуарда заблоковані податкові накладні.

Історія цих підприємців типова, каже директорка бухгалтерської компанії Ірина Браткевич. Її фірма консультує клієнтів з питань оподаткування, тож наша співрозмовниця знає всі нюанси.

"2019-го з’явилась постанова кабміну 1165. Саме тоді вона з’явилася, коли головою комітету митної і податкової політики став Данило Гетьманцев. Тоді дуже розширився перелік для блокування податкових накладних - дуже з розширеним і розмазаним формулюванням", - наголошує вона.

Явище стало масовим у вересні минулого року. Електронну систему єдиного реєстру податкових накладних перевели на скорочений режим роботи замість цілодобового: від 08:00 до 18:00. Затримка навіть на хвилину - проблеми.

"Найбільш масові блокування розпочались в жовтні 2022-го. Коли вже аграрії зібрали свій врожай, його потрібно збувати. Збувають на території України, бо з логістикою простіше виникає блокування. Клієнти замість того, щоб працювати у бізнесі і платити податки, вимушені доводити податкові, що операція була легальна. Це займає від місяця до року", - каже Ірина Браткевич.

У податковій пояснюють, що таким чином вони борються із податковими скрутками. Це форма крадіжки з державного бюджету. Схема, відпрацьована родиною Віктора Януковича, дієва і досі.

Її завжди пояснюють на апельсинах або бананах. Отже, імпортер ввозить до України, наприклад, апельсини. З них сплачує податок на додану вартість - 20%. Ця сума зараховується імпортеру в податковий кредит - тобто держава їх потім має повернути. Далі ці апельсини продають уже із націнкою за готівку. За законом, імпортер мав би заплатити в бюджет ПДВ з націнки мінус податковий борг держави. Але він не звітує про продаж, а робить фіктивну угоду із так званими скрутчиками – нібито продає ці апельсини, хоча насправді продає той податковий кредит, який має. Далі ці апельсини нібито переробляють і продають бізнесу, що не платить ПДВ.

Автор радикальної ідеї блокування податкових накладних - депутат Данило Гетьманцев. У своєму Телеграм-каналі він заздалегідь привітав усіх бізнесменів із успіхами реформи. "Доброго вечора, платники податків. Доброго вечора, бізнесмени. Доброго вечора, податківці. Минуло вже понад 2 місяців, як в Україні не працюють так звані скрутки. Ми довели, що це реально, що шахрайство із ПДВ може не працювати загалі", - наголошував Гетьманцев.

На практиці ситуація дещо інакша. Презумпцію невинуватості скасовано - під санкції потрапляють усі. Економіст Ілля Несходовський називає цифри, що вражають. "Під блокування податкових накладних, за різними оцінками, потрапили від третини до половини бізнесу".

А це означає, що порядних бізнесменів оподатковують двічі. Тобто гроші з обороту компанії будуть заморожені на рахунках податкової. Особливо складно малому і дрібному бізнесу.

"Замість того, щоб платити безпосередньо заробітну плату своїм працівникам, ти змушений переплачувати ПДВ. Тому що тобі заблокували податкову накладну. Отже ти не отримаєш податковий кредит і ПДВ сплачуєш більше", - каже Ілля Несходовський.

За цим цим тягнеться ще одна проблема: теоретично ці гроші можна розблокувати. Просто бізнесмену треба довести податковій, що він не скрутчик, а реальний бізнесмен.

"Ви подаєте пояснення і документальне підтвердження. Пояснення - це уже об’ємний документ. Дуже великий об’єм роботи щоб його скласти. Вам треба показати, що ваша операція була товарною. Також аспект цього питання: вам потрібно показати, що ви реальний бізнес. Вам портібно описати історію своєї компанії", - пояснив адвокат Роман Блажко.

В середньому тека з документами має містити понад двісті сторінок. Серед них штатний розклад, договір про оренду приміщень, статутні документи. Їх ще треба відсканувати і правильно завантажити у податкову.

"Гетьманцєв сказав, що це робиться за дві години, а на практиці, якби він спробував зробити сам, він би знав, що це займає більш довгий час. Збір документів, сканування, відправлення, а потім вже ці накладні розблокують. Але за цей час ми попадаємо в такий період, коли ми не можемо зареєструвати інші накладні, треба поповнювати свій кабінет власними коштами, які надходять звичайно до податкової", - каже підприємець Артем Кравченко

Наразі наші герої збирають пакети документів для розблокування податкових накладних. Пан Артем із Кропивницького просить допомоги у бізнес асоціації. Пан Едуард Літун із Хмельницького буде звертатись до юристів. Пан Михайло із Меджибожа вже має цю теку на двісті сторінок. За його словами, якщо не спрацює, то буде йти в тінь.

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