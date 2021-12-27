В Україні закриють медзаклади, де народжується менше 150 малюків на рік: яка причина

Чиновники переконують - що менше пологів, то гірша кваліфікація лікарів.
Національна служба здоров'я з наступного року висуває додаткову умову за кількістю пологів. Якщо у медзакладі народжується менш як 150 малюків на рік, вони мають зачинитися. Таким чином Національна служба здоров'я намагається вплинути на смертність немовлят в Україні.
Про те, скільки з наступного року зникне пологових будинків та відділень - 27 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Саме смертність малюків і жінок спонукала Національну службу здоров'я ввести норму у 150 пологів. Чиновники вважають, якщо пологів мало лікарі втрачають необхідну практику. За минулий рік в Україні померло 1469 новонароджених. Смертність немовлят в Україні вища ніж в країнах Євросюзу. Очільниця асоціації неонатологів, каже, що і 150 пологів мало, аби тримати кваліфікацію лікарів на найвищому рівні.
"Це за собою тягне дуже багато помилок професійного характеру. В регіонах треба залишати (медустанови - Ред.) де 300 пологів і більше на рік", - зазначає Тетяна Знаменська.
300 пологів на рік - це той мінімальний показник за якого можуть працювати пологові будинку у ЄС. Однак в НСЗУ до такого кардинального кроку не готові. Планку у 150 пологів не подолають майже 70 медичних установ.
"З цих 70 - 30 мають менше 50 пологів на рік. Ми не говоримо про пологові будинки. Ми говоримо про пологові відділення у лікарнях", - пояснює очільниця НСЗУ Наталія Гусак.
З ними не будуть підписані угоди з Національною службою здоров'я, а це означає, що пологові відділення не отримають фінансування і вимушені будуть зачинитися. Натомість тим, хто залишиться, Національна служба здоров'я з 2022 році обіцяє збільшити тариф за пологи з 10 до 15 тисяч гривень.
Нагадаємо:
У Львові завершується ремонт у пологовому будинку обласної клінічної лікарні, в якому породіллі зможуть народжувати у ванні.
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