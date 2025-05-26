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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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В Україні через небезпечні захворювання померло близько 200 людей: медики попередили про небезпеку

Українці цього року хворіли на вірусні захворювання. Через недугу померло близько 200 людей.

Грип

Вірусні захворювання в Україні / © Credits

За цей епідемічний сезон перехворіли понад 4 з половиною мільйони українців. Половина з них діти. На нашій території циркулювали грип А, В, коронавірус та інші респіраторні захворювання. Загалом від ускладнень після вірусних захворювань померло близько 200 українців, 9 з них — діти.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Захворюваність на грип була високою майже до кінця березня, що не є типовим. Причому у стаціонар потрапляли досить молоді люди, бо у них швидко розвивалася пневмонія. Офіційно епідсезон закінчився, але українці не перестають хворіти. Лише за минулий тиждень майже 100 тисяч підхопили різні віруси. Коронавірусу нині було у 7 разів менше, ніж у 2024 році. Тепер грип та коронавірус конкурують між собою. Однак у центрі громадського здоров’я нагадують, що торік підйом захворюваності на коронавірус почався в кінці літа.

«У минулому році літом, коли було дуже спекотно ближче до серпня спостерігалося зростання захворюваності на ковід. Тому щеплення проти ковіду — цілорічне, воно корисно для тих, у кого є хронічні захворювання, їм краще бути прикритими. Тим паче, що вакцина проти коронавірусу безкоштовна в більш, ніж в достатній кількості в Україні», — каже генеральний директор Центру громадського здоров’я Михайло Розсада.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 12:00 НАЖИВО! НОВИНИ 26 ТРАВНЯ - ПОНЕДІЛОК

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