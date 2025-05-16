В Україні через негоду гинуть пшениця і ягоди: чого очікувати від урожаїв

В Україні гине урожай / © ТСН

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Через весняні заморозки в Україні гине пшениця, жовкне соя, кукурудза ледь розвивається. Також передбачається поганий урожай ягід та овочів.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Анни Махно.

Пані Валентина з Томашгорода на Рівненщині показує листя на огірках у своїй теплиці. Це результат травневих морозів. І хоча попри заморозки максимально піклується про овочі, та вже бачить — врожай огірків зменшився утричі.

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«Ціна зростає на огірок, тому шо його мало», — каже вона.

Урожай огірків / © ТСН

На полях біля села Злинка на Кіровоградщині приморозки нашкодили. Ось кукурудза в цю пору тут зазвичай втричі більша. Обробити бур’ян гербіцидами теж не дозволяє погода. Піддалася заморозкам і пшениця.

Десятки гектарів озимої пшениці вимерзли на полі на рівненському Поліссі. Мусили поверх засівати соєю. Врожаїв вишень, черешень, абрикосів на Поліссі теж не надто очікують через кілька хвиль приморозків. Холоди зашкодили, кажуть, і лісовим ягодам.

«Зараз загальна картинка така: всі рослини перебувають у стресі. Це нетипові умови для сьогоднішнього часу», — каже Георгій Мацюк, спеціаліст відділу рослинництва та механізації департаменту агропромислового розвитку.

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Фахівці додають, що, зокрема, аграріям варто пристосовуватися до таких кліматичних явищ. Міркувати про захист посівів.

Однак морозна весна ще не свідчить, що буде дефіцит продукції. Навіть підмерзлі рослини можуть оклигати. Чимало залежить і від прийдешнього літа. Однак влітку є ймовірність недостатньої кількості опадів і посухи.

«Всі моделі, всіх центрів основних світових, що температура все ж буде високою влітку», — каже Віра Балабух, завідувачка відділу Українського гідрометеорологічного інституту.

Водночас на Рівненщині таких заморозків, які пережили цієї весни, вже не прогнозується. Але наступного тижня і великого тепла поки очікувати не варто, кажуть синоптики. Потепління до України прийде ближче до кінця травня.

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