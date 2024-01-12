В Україні через переохолодження жінка втратила частину ноги, а 11-річний хлопчик обморозив руки

На Волині медики рятують кінцівки 11-річному хлопчику. Школяр разом з друзями грався у снігу. Спершу і не відчув, що пальці замерзли, а вже вдома вони почали синіти.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Тетяни Хомич.

11-річний хлопчик обморозив руки

11-річний Роман розповів, що він обморозив руки під час гри.

"Не чути було, а потім різко холодно стало", - каже школяр Роман Матвіюк.

Тоді хлопець почав руки розтирати снігом. Далі друзі порадили занурити їх у холодну воду.

"Потім в інтернеті подивилися, що треба ще в теплу. І вони почали фіолетові, сині робитися", - каже хлопець.

11-річний Роман

Це найбільші помилки після обмороження, розповідає завідувач опікового відділення Роман Трач. Перше правило - зігріватися треба поступово.

"Побутує думка, що якщо обморозився, то треба розтирати снігом. Ні в якому разі. Тому що буде додаткове травмування", - каже завідувач опікового відділення Луцької міської лікарні Роман Трач.

Завідувач опікового відділення Луцької міської лікарні Роман Трач.

Школяра врятувало те, що він вчасно звернувся по допомогу. І його стан вдалося стабілізувати.

Жінці довелось ампутувати частину ноги

Пані Руслані так не пощастило, у неї ампутація. 59-річна жінка розповідає, що намочила ноги, коли торгувала на ринку. На біль та печіння не звертала уваги.

Через те, що запізно звернулась до медиків, жінці довелося ампутувати декілька пальців та частину ступні. Саме кінцівки, а ще обличчя – люди обморожують найчастіше. Перші симптоми – шкіра стає блідою чи навіть синьою, відсутня чутливість. Зволікати не можна, кажуть медики. Закликають не займатися самолікуванням.

Пані Руслана

Обморозити тіло можна і в морозну пору, і навіть за плюсової температури. Аби уникнути цього - працюють пункти обігріву.

Особливо поберегтися медики радять у наступні кілька днів. За прогнозами синоптиків, температура на дворі лишатиметься низькою, надто вночі.

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Нагадаємо, у МОЗ дали поради, як діяти під час переохолодження.

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