В Україні посеред зими прокинулись змії та ведмеді: науковці пояснили, чому це погано

В Україні через аномально теплу погоду прокинулись плазуни. Також можна було побачити і ведмедя. Науковці розповіли, чому це небезпечно.

На Закарпатті плазуни прокинулися від зимової сплячки і тепер блукають лісами.

Що змусило рептилій активізуватися в розпал зими і чим це загрожує - у матеріалі кореспондентки ТСН Світлани Деніщук.

Зима на Закарпатті цьогоріч нетипова. Під час прогулянки лісом тепер слід не лише остерігатися диких звірів, а ще й уважно дивитися під ноги. Бо через аномально теплу погоду, на сонці виповзають грітися змії.

Житель села Кобилецька Поляна у січні вийшов на прогулянку з собакою й посеред снігу побачив гадюк. На полоза, кількома днями пізніше, натрапили у лісі неподалік Ужгорода. Зоолог каже, таке явище справжня аномалія, адже в нормі плазуни повинні прокидатися не раніше квітня.

"Часто температура складає і 14,15 градусів навіть у січні і температура грунту прогрівається до 4 градусів, що зрештою і викликає вихід цих тварин із зимівлі. Амфібії за умов такої температури впродовж тривалого часу, до тижня - вони можуть встигнути відкласти ікру. І ця ікра гине. Це призводить до того, що чисельність амфібій досить стрімко падає", - каже кандидат біологічних наук Федір Куртяк.

Під загрозою не лише холоднокровні тварини, каже фахівець. Кліматичні зміни порушили і природний цикл птахів.

"Ми всі помічаємо, що і птахи повертаються до нас суттєво швидше. Зараз ми вже спостерігаємо журавлів, які прилетіли буквально 29 грудня минулого року. Вони вже місяць на території Закарпатської області", - каже кандидат біологічних наук Федір Куртяк.

Прокинутися в розпал зими погода змусила і ведмедів – нерідко їхні сліди у горах фіксують прикордонники. Це, пояснюють фахівці, небезпечно для тварин, адже без достатньої кількості їжі вони швидко виснажуються і стають агресивними. А якщо морози різко повернуться, плазуни, які прокинулися завчасно, можуть не вижити.

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Нагадаємо, синоптики шокували прогнозом погоди на лютий.

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