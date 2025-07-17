В Україні через розголошення державної таємниці засудили начальника відділу секретного забезпечення

В Україні засудили посадовця через розголошення державної таємниці / © Архів

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В Ужгороді відбувся суд над начальником групи секретного документального забезпечення служби охорони державної таємниці. Він допустив іншу особу до секретної інформації.

Про це йдеться у вироку Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області.

За даними суду, начальник групи секретного документального забезпечення служби охорони державної таємниці у травні 2025 року допустив розголошення закритої інформації. Йому інкримінували ч. 1 ст.328 КК України, а саме: розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, особою, якій ці відомості стали відомі у зв`язку з виконанням службових обов`язків, за відсутності ознак державної зради або шпигунства.

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Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Також посадовця звинуватили у тому, що він «вніс неправдиві дані до облікової картки громадянина про надання допуску до державної таємниці, чим створив документальну видимість про нібито дійсність терміну дії допуску до державної таємниці до 25 квітня 2026 року».

Підсудний провину визнав та уклав угоду зі слідством. Його засудили до 1 року іспитового терміну.

Нагадаємо, українець добровільно здавав РФ дані про ЗСУ.