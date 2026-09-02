В Україні чоловік вигадав, як "першочергово" проходити кордон: все закінчилось несподівано

В Україні покарали чоловіка / © Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

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У Волинській області на 17 000 гривень оштрафували чоловіка. Він змінив у документі 2-гу групу інвалідності на 1-шу, аби отримати право на позачерговий перетин державного кордону України.

Про це йдеться у вироку Володимирського міського суду Волинської області.

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Як чоловік підробив документи

Обвинуваченим у справі є неодружений пенсіонер із вищою освітою, який має 2-гу групу інвалідності та раніше не притягувався до кримінальної відповідальності.

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Як встановило досудове розслідування, чоловік володів офіційним пенсійним посвідченням, виданим у листопаді 2022 року, у якому зазначався вид пенсії за віком та 2-га група інвалідності.

1 червня 2026 року, перебуваючи вдома, він вирішив виготовити фальшивку, яка б дала йому право першочергового проїзду через пункт пропуску відповідно до законодавства України про соціальний захист осіб з інвалідністю.

Для реалізації умислу чоловік:

Відсканував своє реальне пенсійне посвідчення за допомогою комп'ютера;

У графічному редакторі видалив первинну цифру «2» та вставив замість неї цифру «1» ;

Роздрукував підроблений документ на кольоровому струменевому принтері.

Уже 4 червня 2026 року об 11:46 під час проходження прикордонного контролю в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Устилуг» на Волині чоловік надав фальшиве посвідчення інспекторам Державної прикордонної служби України. Підробку одразу викрили прикордонники.

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Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Розгляд справи та рішення суду

Оскільки обвинувачений беззаперечно визнав свою вину та подав письмову заяву за участю захисника, розгляд справи відбувався у спрощеному порядку (без проведення судового засідання та виклику сторін відповідно до ст. 381 КПК України).

При призначенні покарання суд урахував:

Щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину (пом'якшуючі обставини);

Відсутність обставин, що обтяжують покарання;

Вік, наявність 2-ї групи інвалідності та позитивну характеристику за місцем проживання.

Володимирський міський суд ухвалив:

Визнати чоловіка винним у вчиненні кримінальних проступків, передбачених ч. 1 ст. 358 (підроблення офіційного документа) та ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України (шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим) остаточно призначити йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 17 000 гривень (1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Стягнути з засудженого на користь держави 3 369,52 грн за проведення судової технічної експертизи документів.

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