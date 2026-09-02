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В Україні чоловік вигадав, як "першочергово" проходити кордон: все закінчилось несподівано
Володимирський міський суд Волинської області засудив пенсіонера з інвалідністю за підробку пенсійного посвідчення для позачергового перетину кордону в пункті «Устилуг».
У Волинській області на 17 000 гривень оштрафували чоловіка. Він змінив у документі 2-гу групу інвалідності на 1-шу, аби отримати право на позачерговий перетин державного кордону України.
Про це йдеться у вироку Володимирського міського суду Волинської області.
Як чоловік підробив документи
Обвинуваченим у справі є неодружений пенсіонер із вищою освітою, який має 2-гу групу інвалідності та раніше не притягувався до кримінальної відповідальності.
Як встановило досудове розслідування, чоловік володів офіційним пенсійним посвідченням, виданим у листопаді 2022 року, у якому зазначався вид пенсії за віком та 2-га група інвалідності.
1 червня 2026 року, перебуваючи вдома, він вирішив виготовити фальшивку, яка б дала йому право першочергового проїзду через пункт пропуску відповідно до законодавства України про соціальний захист осіб з інвалідністю.
Для реалізації умислу чоловік:
Відсканував своє реальне пенсійне посвідчення за допомогою комп'ютера;
У графічному редакторі видалив первинну цифру «2» та вставив замість неї цифру «1»;
Роздрукував підроблений документ на кольоровому струменевому принтері.
Уже 4 червня 2026 року об 11:46 під час проходження прикордонного контролю в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Устилуг» на Волині чоловік надав фальшиве посвідчення інспекторам Державної прикордонної служби України. Підробку одразу викрили прикордонники.
Розгляд справи та рішення суду
Оскільки обвинувачений беззаперечно визнав свою вину та подав письмову заяву за участю захисника, розгляд справи відбувався у спрощеному порядку (без проведення судового засідання та виклику сторін відповідно до ст. 381 КПК України).
При призначенні покарання суд урахував:
Щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину (пом'якшуючі обставини);
Відсутність обставин, що обтяжують покарання;
Вік, наявність 2-ї групи інвалідності та позитивну характеристику за місцем проживання.
Володимирський міський суд ухвалив:
Визнати чоловіка винним у вчиненні кримінальних проступків, передбачених ч. 1 ст. 358 (підроблення офіційного документа) та ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України (шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим) остаточно призначити йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 17 000 гривень (1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).
Стягнути з засудженого на користь держави 3 369,52 грн за проведення судової технічної експертизи документів.