В Україні на 340 гривень покарали чоловіка, який змусив дружину до сексу

Чоловік змусив дружину до сексу / © Freepik

Реклама

В Ужгороді чоловіка оштрафували на 340 грн, бо він змусив дружину зайнятися з ним сексом.

Про це йдеться у постанові Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області.

За даними суду, 23 серпня 2025 року о 2:00 житель Ужгорода «примусив до статевого акту свою дружину, застосовуючи фізичну силу». Потерпіла викликала поліцію і ті зафіксували правопорушення.

Реклама

Чоловіка звинуватили в домашньому насильстві сексуального характеру — ч. 1 ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

На суді підозрюваний заявив, що «у них склалися з дружиною неприязні стосунки, через що вони вирішили розлучитися».

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним. Його оштрафували на 340 грн. Також він повинен сплатити 605 грн судового збору.

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.