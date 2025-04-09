В Україні чоловіка ввели у стан клінічної смерті, щоб врятувати життя: медики провели унікальну операцію

В Україні медики провели складну операцію / © ТСН

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Ця операція — складніша за пересадку серця. Гостре розшарування аорти є рідкісним захворюванням, яке ще й важко діагностувати. Черкаські кардіохірурги не просто врятували життя 66-річному чоловікові. У прооперованого не було післяопераційних ускладнень.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Валентини Доброти.

Спочатку знизили температуру тіла до 22 градусів, а потім взагалі зупинили серце. Майже годину без кровопостачання. Але це був єдиний шанс — жити далі. Миколу Зубаня швидка забрала з підозрою на інсульт. Біль у горлі та за грудиною. Праву ногу взагалі відібрало. Детальне обстеження показало розшарування стінок аорти. Кров не доходила не лише до ніг, а й до внутрішніх органів. Миколу Зубаня терміново перевезли до Черкаського кардіоцентру.

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Життя Миколи Зубаня могло обірватися будь-якої миті. Розшматовану аорту біля судин шиї бригада кардіохірургів просто складала по частинах. Для цього хворого довелося ввести по суті у стан клінічної смерті.

«Склеювали і зашивали, в кінці сформували судинний протез з судинами шиї і після цього відновили кровоток, перфузія голови тривала десь 55 хвилин за той час ми там наводили порядок, за той час ми відновили перфузію всього організму і після цього завели серце», — каже Олег Журба завідувач відділення серцево-судинної хірургії Черкаського кардіоцентру.

Хірурги майже 10 годин були на ногах. Кардіолог Олег Журба каже, операція на розшарованій аорті одна з найважчих. Технічно це складніше навіть за трансплантацію серця.

В той час, коли Микола Зубань був у стані клінічної смерті, його син Євген від втоми задрімав. Але ще до виходу лікарів з операційної зрозумів — батько житиме.

«Мені снився сон: біла мантія, так провів і сказав — у батька буде все стабільно. Був ангел хранитель, я бачив лише руку, батько стоїть рядом і він каже буде все стабільно», — каже він.

Зазвичай причиною розшарування аорти є артеріальна гіпертензія. Тобто систематичне підвищення тиску, яке не лікують. У пана Миколи теж проблеми з тиском були давно, але лікарів оминав.

Чоловік, який пережив складну операцію / © ТСН

При розшаруванні аорти без операції всі пацієнти приречені. Та навіть вона нічого не гарантує. Виживає лише половина прооперованих. І це світова статистика. Для кардіохірургів кожна така операція — виклик.

Пан Микола каже, що кардіологи його витягнули з того світу. Справді, чоловік не мав жодних післяопераційних ускладнень. І його ще не зовсім впевнені, але самостійні кроки, кажуть самі за себе.

Дата публікації 14:00, 09.04.25 Кількість переглядів 17 ТСН новини 14:00 9 квітня. Екстрені заяви Сирського й скандальний суд по справі вбивства Фаріон!

Людям з високим тиском кардіологи радять не тягнути до останнього. Найвища смертність саме від серцево-судинних захворювань. Але не у випадку Миколи Зубаня. Після надскладної операції у шістдесяти шести річного чоловіка великі плани на життя.

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