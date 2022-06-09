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В Україні цього року не буде хорошої і дешевої черешні - експерти

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В Україні цього року не буде хорошої і дешевої черешні - експерти

Фото: pixabay.com

Більше ніж половина черешневого ринку України - тимчасово окупована, зокрема і наш географічний бренд: знаменита мелітопольська черешня.

Найкращу українську ягоду росіяни крадуть соб, як і багато чого іншого, йдеться в ТСН.

На Одещині у одному із господарств три гектари молодого саду, зібрати тут планують шістнадцять тонн, якщо не підведе погода. Фермери вже відчувають підвищений попит.  

В Україні 12 тисяч гектарів під черешнею, майже сім - це домогосподарства, а решта - фермерські. Але майже сімдесят відсотків черешневих садів - це Запоріжжя та Херсонщина і вони під тимчасовою окупацією Росії.

На столичному гуртовому ринку, де отоварюються перекупники та ресторатори - черешні небагато, але на будь-який гаманець.  Найдорожча 200 гривень за кілограм, вона із Італії.

Імпортозаміщення головно з Молдови та Туреччини, а із Європи  - невеликі партії. «Найкрупніша з Італії. Ціни були менші відсотків на 40/50, ніж цього року», - кажуть продавці.

Така ціна -  через занадто дорогу логістику.  Шлях доставки і без того непростий, ще й пальне «золоте». На ціні  кілограму української черешні в середньому 10 гривень припадає на її доставку, а от вже на кілограмові імпорту від 15 до 20 гривень.

Фермер з Одещини Віталій Білан на місцевому ринку ягоду оптом віддає по 70 гривень за кілограм. Возити кудись подалі самостійно не планує.  «У нас є засоби охолодження, але враховуючи ціни на пальне, ми все ж орієнтуємося на місцевий ринок і будемо тут закривати попит», - каже він.

Цього сезону експерти прогнозують дефіцит черешні, особливої смачної, через окупацію Мелітополя. Продавці кажуть, що саме нею найбільше цікавляться. 

Мелітопольська черешня відома ще з XIX сторіччя, вирощують її навколо міста. Ягода ароматна і смачна, цукор та кислота - збалансовані. 

Один продавець на базарі  свою черешню і сьогодні  позиціонував, як мелітопольську. Нібито саме звідти  йому  привезли, але це маркетинговий хід, кажуть експерти. Мелітопольську черешню в місцевих фермерів відбирають російські окупанти. «Там насправді по різному:  у когось забирають, возили на Крим, але там теж ситуація непередбачувана, сьогодні пропускають, завтра не пропускають, просто забирають», - розповідає президент асоціації «Ягідництво України» Ірини Кухтіна.

На оптовому ринку в Києві, кажуть, мелітопольської черешні немає, а щоб не переплатити за ягоду, як за мелітопольську, адміністрація базару ділиться лайфхаком  -  регіон походження  черешні треба визначати за номером машини продавця.

За два тижні  ціна  на черешню трохи знизиться,  кажуть експерти, бо наспіє ще більше. Але, щоб хороша і дешева - такої ягоди не буде. Хоча верхню ціну стримує і купівельна спроможність людей. 

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